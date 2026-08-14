El Sporting, todo optimismo ante el inicio del nuevo curso

A dos días de que el barco de Nicolás Larcamón se lance a las revueltas aguas de Segunda, en Mareo se respira buen ambiente y tranquilidad ante un verano al que, en clave mercado, todavía hay que poner el broche con las dos últimas incorporaciones. En la zaga se espera la llegada de Andrés Cuenca, en calidad de cedido desde el Como italiano para aportar un perfil de central rápido y con buena salida de balón. En ataque, tras el rechazo de Forés, se explora el mercado en busca del ansiado delantero que dé el salto de calidad a la plantilla tras el traspaso de Dubasin a Osasuna.

Mientras tanto, en la entidad rojiblanca se pone la vista en el debut frente al Sabadell. La plantilla sigue acumulando sesiones, hasta seis sumarán esta semana, de cara a un encuentro que será el punto de partida para el proyecto de Larcamón. El técnico argentino podrá contar en el primer encuentro del curso con el grueso de una plantilla que ha experimentado un gran cambio este verano, con nueve fichajes que se espera que aumenten a once.

Lo que se ha mantenido este verano, entre las marchas y llegadas, es la idea de un míster que su carta de presentación en El Molinón, ante un recién ascendido, se espera que sea un equipo que forme con 5-2-3 y que deje verticalidad, energía y mucho fútbol ofensivo. Para ello se necesita una plantilla larga, misión que ha perseguido la dirección deportiva durante todo el verano, atrayendo a jugadores que puedan actuar en varios perfiles y que se amolden a las exigencias del argentino.

No obstante, en el primer test del curso no podían faltar las bajas. Mamadou Loum, Andrés Ferrari y Jorge Sáenz, al igual que llevan haciendo desde hace un par de semanas, han participado de la dinámica de grupo, pero su presencia este lunes se da casi por descartada. Larcamón ya dejó entrever en sus declaraciones pasadas que no va a apurar con las recuperaciones ante una liga de 42 jornadas. Tanto Loum, como Ferrari y Sáenz han tenido que pasar por quirófano para lidiar con sus problemas físicos y para el comienzo de liga sus puestos están cubiertos.

Caso contrario es el de Nacho Martín, que también fue operado este año, pero que ya se le ha visto de corto en pretemporada. El encuentro ante el Racing de Santander sirvió para que el de Noreña recuperase sensaciones de competición, aunque en la carrera por ser de la partida en el primer once de la temporada Guillamón, Corredera y Manu Rodríguez, con más rodaje este verano, le llevan la delantera.

Bajo la misma filosofía de no acortar plazos está Gaspar Campos. El capitán del Sporting no participó en el último partido de pretemporada, ante el Valladolid, aquejado de unas molestias. Ayer tampoco saltó al campo junto a sus compañeros y se ejercitó por separado, esperando regresar lo antes posible. Es muy complicado que el gijonés pueda jugar el lunes. La plantilla sigue reforzada por algunos jugadores de la cantera, como Iker Martínez y Chris Ferreres, ambos con papeletas de poder entrar en la convocatoria, junto a los habituales Enol Prendes, Bruno Rubio, Alex Diego y Mario Bustos, presentes en el entrenamiento de ayer.

En el Sporting la intención era contar con, al menos, una de las dos incorporaciones que se esperan, pero la situación del mercado no ha sido la esperada, en especial con el caso Cuenca. Se confía en que el central entre en dinámica de equipo lo antes posible, aunque la documentación para sellar su cesión está llevando más tiempo de lo previsto.

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No obstante, el interés del Sporting, presente durante todo el mercado, en que el zaguero andaluz pudiese vestirse de rojiblanco esta temporada ha tenido sus frutos. Cuenca ve con buenos ojos continuar su carrera en Gijón y pudiendo disputar gran número de minutos en una liga que se antoja apretada y con un nivel que cada año va ascendiendo. Una buena vara de medir será el primer encuentro de liga ante el Sabadell, un recién ascendido que también ha acometido un buen número de fichajes y que servirá como piedra de toque para que el Sporting de Larcamón empiece a carburar.