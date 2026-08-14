El Sporting recibe formación arbitral antes del comienzo de temporada

La plantilla del Sporting recibió ayer en Mareo una charla del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española que fue impartida por José Antonio López Toca. En la sesión, celebrada antes del entrenamiento, se informó tanto a los jugadores como cuerpo técnico de aquellas cuestiones nuevas que se implementan en el reglamento para esta campaña. En la charla también participó el cuerpo técnico y se llevó a cabo en la sala audiovisual de Mareo por el árbitro cántabro que se retiró en 2024.