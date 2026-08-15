Cuenca aterriza en Gijón para echar el candado al Sporting

Andrés Cuenca volverá a vestirse de rojiblanco. Tras una semana de intensas conversaciones entre el Como y el Sporting, ambos equipos, con el visto bueno del central, han conseguido formalizar la cesión del futbolista que se espera que esté este domingo en Gijón. Con la llegada de Cuenca, el Sporting echa el candado a una zaga que contará con cuatro caras nuevas en el eje: el propio Cuenca, Jorge Sáenz, Duñabeitia y Gularte. El empeño del futbolista ha sido clave para cerrar una operación que se ha alargado más de un mes y que atravesó momentos complicados en el que parecía que el de Adamuz se alejaba de Gijón.

Entre los cometidos de Nicolás Larcamón para este inicio de campaña está el de lograr una solidez defensiva que en pretemporada, sin olvidar todos los condicionantes que eso supone, se ha visto resquebrajada. El propio míster argentino reconocía tras el encuentro contra el Valladolid que era una de las misiones que tenía pendiente, afianzar el sistema defensivo y encontrar un equilibrio entre los centrales y los carrileros, llamados a ser importantes en ataque.

La llegada de Cuenca viene a reforzar esa intención, sumando un segundo central zurdo y con características que encajan a la perfección en el nuevo sistema. La intención de Larcamón de jugar con cinco defensas se dejó ver desde los primeros días de verano. De la temporada pasada los únicos centrales que apuntaban a continuar eran Diego Sánchez y Pablo Vázquez, mientras que Lucas Perrin, Eric Curbelo y Yann Kembo, apuntaban a salir, como así hicieron. Las marchas fueron tres y rápidamente en la secretaría del Sporting se movieron rápido para encontrar a sus sustitutos. Jorge Sáenz y Duñabeitia, no tardaron en ser oficiales. Ambos acababan contrato con sus equipos, Leganés y Athletic Club respectivamente, y llegaron libres a Gijón. Al poco tiempo también se anunció a Emanuel Gularte, una apuesta desde Sudamérica para aportar músculo y potencial aéreo.

A estos cinco centrales se les unirá esta semana Andrés Cuenca, llamado a ser importante desde el perfil zurdo por su capacidad de correr a la espalda y buen hacer con el balón. El andaluz lleva todo el verano en la dinámica del Como, participando en varios amistosos de pretemporada. Los italianos ven al joven defensa como una promesa y de ahí que se demorasen en la decisión de cederlo al Sporting, donde esperan que tenga minutos.

La defensa, una prioridad

El balance de los encuentros veraniegos dejó diez goles en contra en seis encuentros, una cifra que, pese a que no debería de asumirse como crítica, sí que lleva a la reflexión acerca de cómo encajará el nuevo sistema en el fútbol de Segunda División. Para Larcamón, la ofensiva cuenta con una mayor importancia que la defensa y aunque por los equipos que ha ido pasando ha intentado moderar ese afán por el ataque, las primeras pinceladas del argentino al frente del Sporting han dejado buena muestra del torrente ofensivo que espera de su equipo.

La adaptación al estilo será una de las claves para ver si ha calado entre los jugadores el mensaje. El Sporting viene de una temporada en la que ha primado la solidez atrás y el peligro se generaba mediante transiciones rápidas. Precisamente esta forma de juego será la que más daño pueda hacer a los de Larcamón, enfocados en jugar en campo rival y con la defensa a varias decenas de metros de su portería.

Andrés Cuenca puede ser el gran parche del equipo para solventar muchas de las papeletas. Mientras que Pablo Vázquez, Jorge Sáenz o Gularte velarán por lo físico, Duñabeitia, Diego Sánchez y Cuenca tendrán que ser los hombres llamados a equilibrar la balanza y corregir los envíos a su espalda.

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Para esta primera jornada, Cuenca podrá ver el encuentro desde la grada, pero se espera que se una a sus compañeros la próxima semana y ya esté disponible para el compromiso liguero ante el Burgos.