La Cultural Leonesa avanza en el fichaje de Dani Queipo

El futuro de Dani Queipo podría estar en León. La Cultural Leonesa, interesada en el jugador desde que se desvinculó del Sporting, ha avanzado en las conversaciones para hacerse con el extremo. El exrojiblanco vería con buenos ojos el proyecto de los del Reino de León que, tras una temporada en Segunda Divisón, han regresado a Primera Federación como uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso.

El atacante no entraba dentro de los planes de Larcamón para este curso y llegó a un acuerdo con el Sporting para separar sus caminos. A finales de julio se anunció su salida y no tardaron en aparecer los primeros sondeos de equipos de Segunda, Primera Federación e incluso del extranjero. Uno de ellos, la Cultural Leonesa, ha sido el más interesado en hacerse con los servicios del atacante y parece que ha tomado la delantera.

La temporada en Primera Federación arranca el último fin de semana de agosto, teniendo margen para acoplarse a la dinámica de equipo y poder preparar la pretemporada. Queipo debutó en el Sporting en la temporada 2022-23 bajo las órdenes de Abelardo y disputó 117 partidos como rojiblanco en los que anotó seis goles y repartió cuatro asistencias.

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No acabó de consolidarse como titular, pero sí que tuvo importancia en varias campañas como revulsivo desde el banquillo. Para el recuerdo dejó uno de los goles más impresionantes que ha celebrado el sportinguismo en los últimos años. El 23 de marzo de 2023, el Sporting de Miguel Ángel Ramírez visitaba Las Palmas con la necesidad de sacar puntos en un campo que no suele darse bien a los rojiblancos. Queipo, que partía de titular en ese encuentro, dejó una estampa única al desmarcarse y rematar en semi chilena un centro de Jonathan Varane. El tanto sirvió para certificar un empate a unos con el que el Sporting ponía tierra de por medio con el descenso. Esa temporada, Queipo firmó dos goles más, todos ellos como titular, mientras que en la siguiente sumó tres tantos saliendo desde el banquillo.