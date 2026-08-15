Ferran Costa, entrenador del Sabadell, primer rival del Sporting en liga: "Respeto a todo el mundo, miedo a nadie"
El técnico visitante destacó de los de Larcamón como un rival "con mucho potencial"
Efe
El entrenador del Sabadell, Ferran Costa, aseguró este viernes, en la rueda de prensa previa a la primera jornada de LaLiga Hypermotion, que el equipo debe tener "respeto a todo el mundo, pero miedo a nadie" para afrontar el reto "mayúsculo" de mantenerse en la segunda categoría del fútbol español.
Sobre el Sporting, avisó que es un rival con "mucho potencial" y con "jugadores muy contrastados en la categoría y un estatus importante", sumados a los jugadores de la casa y "una afición que empuja mucho".
"Tenemos un reto gigante porque seremos uno de los tres límites salariales más bajos y una de las tres plantillas con menos partidos en la categoría. ¿Pero y qué? Estamos aquí porque nos lo hemos ganado y vamos a competir", avanzó el técnico más joven de la Segunda División española.
Costa, de 31 años, admitió que llegarán al partido de este lunes en el campo del Sporting de Gijón en un estado "de ilusión realista" y con la certeza de que el curso "no será un cuento de hadas".
"Es una liga larga y muy exigente, con grandísimos equipos, históricos de nuestro fútbol. El más histórico seremos nosotros y eso nos llena de orgullo, pero toda esa ilusión que tenemos tiene que ir acompañada de tocar con los pies en el suelo", remarcó el entrenador arlequinado.
Costa destacó que el club ya ha cumplido el reto de llegar a Segunda y que ahora su "propósito" es "asentarse" y "ser sostenible" en el fútbol profesional.
"Primero tenemos que ganarnos el respeto en la categoría. En Segunda los diferenciales económicos son todavía mayores: los grandes son todavía más grandes y tenemos que entender nuestra fortaleza: la ilusión y la unidad, la identidad y el sentimiento", aseguró.
También reconoció que el Sabadell está "muy lejos" de tener la plantilla totalmente cerrada y que habrá "bastantes cambios" en "prácticamente en todas las posiciones" antes de que se cierre el mercado.
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