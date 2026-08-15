Nicolás Larcamón, sobre la llegada de Andrés Cuenca al Sporting: "Estamos ante la expectativa de terminar de confirmar ese refuerzo"

Primera semana de competición y primera previa de un Nicolás Larcamón que ya tiene ganas de sentir el ambiente de El Molinón y dar los primeros pasos de una larga temporada. El técnico argentino ha desvelado que, pese a que Gaspar se ha ejercitado al margen durante esta temporada, espera contar con él este lunes ante el Sabadell, aunque no de inicio. También confía en rematar un mercado que en lo que respecta al central, ya se espera a Cuenca, mientras que con el delantero, en Mareo optan por priorizar la jerarquía a la inmediatez.

Las declaraciones de Nicolás Larcamón:

Pretemporada. "En el trabajo de los jugadores me quedo con buenas sensaciones y con una reestructuración importante de una plantilla que se modificó bastante y con el acople de todos los jugadores que fueron llegando. Algunos con balances más positivos y otros con más expectativa que esperamos que se vayan resolviendo en estas primeras semanas de competencia. El equipo llega de buena manera y confío que él lunes hagamos una buena presentación".

Gaspar. "Tuvo una dolencia hace un par de semanas y estamos tratando de que llegue a la primera convocatoria. La realidad es que es muy difícil que llegue para iniciar, pero puede ser una opción importante en el banco de suplentes".

Acompañante de Otero. "Tenemos a Sarco, a Konrad, que también lo hemos probado, César puede ser una alternativa detrás del nueve, también a Bruno Rubio como una alternativa del juvenil que ha completado una gran pretemporada... en líneas generales nos mantenemos con la expectativa de Gaspar, pero con la certeza de que a quién le toque lo va a hacer bien".

Debut. "Con muchas ganas de que llegue el lunes. Soy consciente de que una de las principales fortalezas que tiene el club es su estadio y su afición y, en ese sentido, no hay mejor manera de sentirlo que saltando a la cancha y más en un inicio de temporada donde se renueva la ilusión. Deseo que sea un gran primer paso y una muy buena presentación con triunfo para empezar a hacer de El Molinón esa fortaleza que tenemos que mantener a lo largo de toda la temporada y que sea un lugar en el que sepamos que vamos a ganar muchísimos puntos y, sobre todo, hacerlo con nuestra gente, que es importantísimo".

Ajustes. "Hemos trabajado con mejor organización de lo que fue una semana previa a esos dos partidos preparatorios. Habíamos tenido un montón de exigencias de lo que eran cuestiones deportivas y también institucionales. Fue una semana algo complicada, pero siendo consciente de que también ambas presentaciones, sobre todo la del Valladolid, nos dejó muy buenas conclusiones para atacar aspectos a la mejora. Siento que estos días nos dieron la chance de trabajar esas fases y, sobre todo, hacerlo de muy buena manera para atacar el partido del lunes ya con mejor perspectiva".

Loum, Sáenz y Martín. "Son casos diferentes, pero están en procesos similares, temporalmente hablando. En el caso de Nacho ya tuvo esos 45 minutos contra el Racing y es un jugador que nos puede dar soluciones en el recambio durante el partido del lunes. En el caso de Jorge y Loum están quizás en una etapa más atrás y seguramente, cara a lo que va a ser la convocatoria de este lunes, ninguno de las dos va a poder ser opción, pero posiblemente, para los partidos que siguen vamos a contar con ambos".

Carrilero izquierdo. "Si buscamos un quinto para defender el ancho de la cancha y cerrar la banda, tenemos perfiles como el de Pablo, Diego, Alex Diego también, que es un juvenil con un portento físico suficiente para ya dar soluciones a un primer equipo. Si buscas perfiles más ofensivos, sin perder el equilibrio obviamente, ahí aparece la opción de Nikita, aparece la opción de Konrad. Lo que uno trabajó en la conformación del plantel era precisamente encontrar contraste en el recambio cuando las exigencias de los partidos vayan cambiando".

Andrés Cuenca. "En el fútbol hasta que nada esté firmado y sea oficial, no podemos hablar en concreto de nada, siendo conscientes de que estamos ante la expectativa de terminar de confirmar ese refuerzo".

Delantero. "Estábamos barajando algunas posibilidades. Algunas quizás se alejaron por decisiones nuestras o por decisiones de los jugadores, pero se demoró más de lo que hubiésemos querido en el afán de que lo que llegue, llegue a darnos jerarquía. Para estas últimas dos contrataciones la idea era sumar gente que nos dé un salto de calidad. En una de las dos posiciones estamos muy cerca de confirmarla. Más allá de tratarse de una posible continuidad de un jugador que ya en temporada pasada estaba en el equipo. Nombres que quizás en algún momento se deslizaron, no cumplían con las exigencias en cuanto a la jerarquía. Otros quizás no terminamos de poder cerrar por cuestiones económicas. Estamos siendo muy criteriosos en no resolverlo urgente por sobre lo importante".

Canteranos. "Es muy dinámico. Por ejemplo, lo de Bruno. Estando Gaspar quizás hubiera sido mucho más difícil para él visualizar una participación en primer equipo, se producen una serie de situaciones que le dan la chance. Y así va a ser a lo largo de la temporada. Lo positivo es que no son uno o dos nombres, sino que fueron cuatro o cinco los que han hecho muy bien las cosas. Ferreres, Iker... son jugadores que no vamos a apresurar porque esto no se trata de hacerlos debutar, si no se trata de que se consoliden en el primer equipo".

Sabadell. "Viene construyéndose hace mucho tiempo con el mismo entrenador en un proceso largo y cuentan con muchos automatismos ya alcanzados. Es un rival que, por perfil de juego, intenciona mucho una presión muy agresiva, siendo muy agobiantes. Tenemos que saber jugar con la incomodidad que nos va a plantear y claramente tenemos los recursos para poder vulnerarlo, pero tenemos que entender muy bien que no va a ser un partido fácil. Estamos preparados para una batalla de 95 o 100 minutos que durará el partido"

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Ascenso. "Es la ambición que todos tenemos, desde el momento que te ponés esta camiseta y que representás este escudo. No hay dudas de que uno lo asume desde el primer momento que pisa Gijón. Sí que tengo una manera de entender la construcción de ese logro y, sobre todo por el perfil de temporada, que es construyéndolo partido a partido, entendiendo que va a ser una temporada tremendamente larga, en la que la gestión de los buenos y los malos momentos será crucial. Hoy mi foco está puesto en hacer un gran inicio, aprovechar y hacer valer muchísimo la localía y tratar de puntuar muy bien para empezar a cimentar todo lo que es la convicción, la sinergia con nuestra afición. Entiendo la edificación de lo gigante que nos planteamos, poniendo un ladrillo a la vez".