Sentimiento Rojiblanco impulsa al Sporting Femenino

La peña sportinguista Sentimiento Rojiblanco La Regence continua con su tradición de acompañar al Sporting por los diferentes campos de España y este fin de semana apoyaron al Sporting Femenino en su compromiso de pretemporada ante el Athletic Club C, en un encuentro que se disputó en Ribadesella. Las jugadoras rojiblancas disputaron su segundo partido veraniego ante el tercer equipo del Athletic, dejando un empate a ceros.

Los próximos encuentros serán ante el Real Avilés Industrial, en Mareo el miércoles 19 de agosto, a las 19.30 horas; tendrán un triangular ante el Olímpico de León y Real Madrid B, en las instalaciones del Olímpico, el sábado 22 a partir de las 11.30 horas. También jugarán contral el Gijón F.F. el miércoles 26 de agosto, a las 18.45 horas, en La Cruz y cerrarán el calendario veraniego frente al Racing de Santander, el sábado 29 de agosto a las 17:00 horas, en las Instalaciones Nando Yosu, en Santander. Las rojiblancas disputarán el primer partido en Madrid contra el Madrid CFF B, el fin de semana del 6 de septiembre.