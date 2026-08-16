Andrés Cuenca, décima incorporación del Sporting, llega a Asturias: “Muy contento por volver”
El central aterriza en Asturias para formalizar su cesión desde el Como
“Muy contento por volver”, expresaba un Andrés Cuenca que llegó a Asturias en un vuelo de última hora desde Barcelona y con el alivio de saber donde va a jugar esta temporada. El central es la décima incorporación rojiblanca, en este caso en forma de cesión, el cuarto zaguero que llega este verano y apunta a ser el penúltimo en llegar al Sporting antes de que en Mareo den por cerrado el mercado.
“Bienvenido Andrés, seguro que este año es el del ascenso”, le alentaba un aficionado que lo reconoció nada más salir de la terminal, donde le esperaban sus agentes. Da la casualidad que escasos cinco minutos después, por la misma puerta de llegadas desfilaba la delegación del Sabadell, primer rival del Sporting en liga.
El trabajo de la dirección deportiva rojiblanca ha dado sus frutos después de una negociación que se ha alargado durante más de un mes, teniendo al canterano del Barça como objetivo principal para reforzar la defensa. La intención del club siempre ha sido la de recuperar los tres futbolistas cedidos que estuvieron la pasada temporada:Andrés Ferrari, Andrés Cuenca y Justin Smith. Complicada tarea la que presentaron en la entidad que al final han podido solventar y con nota. Justin decidió cambiar de aires y escoger al Eldense como nuevo destino. Ferrari y Cuenca, ambos llegados en invierno, sí que veían con buenos ojos su regreso a Gijón y en ambos casos se ha podido realizar.
El caso del delantero desatascó antes, pero con Cuenca el esfuerzo de la entidad rojiblanca ha sido aún mayor. Desde el Como valoraban otras opciones al margen de repetir en el Sporting, aunque el empeño del jugador, sumado a la insistencia de la directiva rojiblanca claudicó con la confirmación de la cesión.
El futbolista en todo momento consideró el regreso al Sporting, pero en el Como contaban con él desde su llegada en verano. El central era jugador aterrizó en Italia como jugador de la primera plantilla y con opciones de quedarse. El Europeo Sub 19 confirmó las buenas sensaciones que el central había dejado en Gijón. No fue hasta la última semana cuando Cesc Fàbregas le traslada que lo mejor para su progresión era foguearse un año fuera. El club italiano abrió la veda y las ofertas comenzaron a llegar, algunas incluso de mayor categoría. Sin embargo, la prioridad de Cuenca ha sido el Sporting.
El central estará ya este domingo en El Molinón, observando a sus compañeros y se espera que pase el reconocimiento y firme el contrato para ponerse lo antes posible a las órdenes de Nicolás Larcamón.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil decomisa en Galicia 28 kilos de pulpo que transportaba una empresa de Asturias
- Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”
- Habla la familia afectada por el incendio en una chabola en Luanco: 'Queremos una vivienda; el Ayuntamiento nos ha dejado aquí tirados
- Muere un montañero tras sufrir una caída cuando hacía una ruta por Somiedo
- Morante y Pablo Aguado reescriben la historia de El Bibio
- Asturias se consolida entre los destinos turísticos mejor valorados de España: mejora su nota y solo tiene una región por encima
- Los Fuegos deslumbran a Gijón con su ritmo, colorido y su magia: 'La traca final ha sido impresionante
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la jarra que filtra el agua más barata del mercado: disponible por menos de 7 euros