Andrés Cuenca, décima incorporación del Sporting, llega a Asturias: “Muy contento por volver”

“Muy contento por volver”, expresaba un Andrés Cuenca que llegó a Asturias en un vuelo de última hora desde Barcelona y con el alivio de saber donde va a jugar esta temporada. El central es la décima incorporación rojiblanca, en este caso en forma de cesión, el cuarto zaguero que llega este verano y apunta a ser el penúltimo en llegar al Sporting antes de que en Mareo den por cerrado el mercado.

“Bienvenido Andrés, seguro que este año es el del ascenso”, le alentaba un aficionado que lo reconoció nada más salir de la terminal, donde le esperaban sus agentes. Da la casualidad que escasos cinco minutos después, por la misma puerta de llegadas desfilaba la delegación del Sabadell, primer rival del Sporting en liga.

El trabajo de la dirección deportiva rojiblanca ha dado sus frutos después de una negociación que se ha alargado durante más de un mes, teniendo al canterano del Barça como objetivo principal para reforzar la defensa. La intención del club siempre ha sido la de recuperar los tres futbolistas cedidos que estuvieron la pasada temporada:Andrés Ferrari, Andrés Cuenca y Justin Smith. Complicada tarea la que presentaron en la entidad que al final han podido solventar y con nota. Justin decidió cambiar de aires y escoger al Eldense como nuevo destino. Ferrari y Cuenca, ambos llegados en invierno, sí que veían con buenos ojos su regreso a Gijón y en ambos casos se ha podido realizar.

El caso del delantero desatascó antes, pero con Cuenca el esfuerzo de la entidad rojiblanca ha sido aún mayor. Desde el Como valoraban otras opciones al margen de repetir en el Sporting, aunque el empeño del jugador, sumado a la insistencia de la directiva rojiblanca claudicó con la confirmación de la cesión.

El futbolista en todo momento consideró el regreso al Sporting, pero en el Como contaban con él desde su llegada en verano. El central era jugador aterrizó en Italia como jugador de la primera plantilla y con opciones de quedarse. El Europeo Sub 19 confirmó las buenas sensaciones que el central había dejado en Gijón. No fue hasta la última semana cuando Cesc Fàbregas le traslada que lo mejor para su progresión era foguearse un año fuera. El club italiano abrió la veda y las ofertas comenzaron a llegar, algunas incluso de mayor categoría. Sin embargo, la prioridad de Cuenca ha sido el Sporting.

Noticias relacionadas

El central estará ya este domingo en El Molinón, observando a sus compañeros y se espera que pase el reconocimiento y firme el contrato para ponerse lo antes posible a las órdenes de Nicolás Larcamón.