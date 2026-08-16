El Sporting de Larcamón se estrena ante el Sabadell en un Molinón de gala

Como marca la tradición desde hace ya unas temporadas, en el fin de semana más grande de Gijón en todo el año, donde fuegos, Feria de Muestras y toros se juntan, el Sporting también tiene su puesta de largo. Precisamente, estas cuestiones del calendario han provocado que los rojiblancos, ansiosos por mostrar el nuevo proyecto, tengan que esperar hasta mañana para debutar. Será contra el Sabadell en El Molinón (19.00 horas), un recién ascendido que regresa a Segunda con un equipo más que madurado en las batallas de la Primera Federación y que no se va a dejar amedrentar por el salto de categoría.

Larcamón estrena su nuevo Sporting

Con Nicolás Larcamón, técnico debutante en la categoría, a los mandos, el Grupo Orlegi presenta este curso el plan más ambicioso desde su llegada a Gijón. Hasta nueve caras nuevas tiene el conjunto gijonés, aunque solo podrá contar con siete de ellas por las bajas de Jorge Sáenz y Andrés Ferrari. Casi de forma excepcional, la atención estará puesta sobre la formación, más que en las piezas que la conforman. Por delante de Yáñez, velando por sus intereses, partirán tres centrales que apuntan a ser Pablo Vázquez en el centro, Duñabeitia por la derecha y Diego Sánchez por la izquierda.

No hay debate sobre el puesto de carrilero derecho, propiedad de Guille Rosas, mientras que en la banda contraria la duda llega entre Pablo García y Nikita Iosifov. El canterano tiene más papeletas para ocupar este puesto, mientras que el ruso podría jugar de inicio pero en una zona más avanzada, acompañando a Otero y Gelabert. Ante la lesión de Ferrari y la falta de un delantero, que se espera que llegue este mercado, Larcamón podría reservar a Sarco como revulsivo para la segunda parte.

El centro del campo será para Guillamón, flamante fichaje del Sporting, acompañado por Corredera. Nacho Martín, recuperado de su larga lesión, estará junto a Manu Rodríguez en el banco. La gran arma de este Sporting es su profundidad de armario. Sarco, Konrad o incluso Gaspar, con el que apurarán hasta última hora para ver si está disponible, son algunos de los nombres llamados a revolucionar el encuentro si así se requiere. El resto de la convocatoria estará formada por canteranos como Iker Martínez, Ferreres, Álex Diego y Bruno Rubio, que llevan acompañando al equipo durante toda la pretemporada.

Un Sabadell recién ascendido pone a prueba El Molinón

El primer reto para este Sporting lo plantea el Sabadell. Un equipo entrenado por Ferrán Costa, jovencísimo técnico de 31 años, y que llega a Gijón con un equipo lastrado por las lesiones y por la falta de fichajes. El propio Costa reconoció en la previa que debutarán con un número reducido de jugadores y tras un verano complicado donde han tenido que lidiar con las reformas de su estadio, entre otros problemas.

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No obstante, la ilusión del recién ascendido está ahí y los arlequinados lograron el premio del ascenso a base de valentía y presión y así lo harán en El Molinón, fortín del Sporting que se engalana para el estreno. La Grada de Animación ha convocado por redes para que en el primer minuto de partido el campo estalle a animar. Desde el club, antes del comienzo del encuentro, han decretado un minuto de silencio por la memoria de Manuel Díaz Novoa, los fallecidos en el terremoto de Colombia y aquellos socios fallecidos en la pasada campaña. En la grada, también habrá sorpresas como Andrés Cuenca, nueva incorporación rojiblanca, o los ganadores del Sella, Bouzán y Llera, que serán homenajeados. Otra de las tradiciones veraniegas.