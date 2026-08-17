Nicolás Larcamón, tras el empate ante el Sabadell: "Tenemos que atacar el margen de mejora"

Nicolás Larcamón llamó a la calma después de un partido tosco ante el Sabadell en el que los nombres propios fueron los de Guillamón y Gularte. El primero entró como recambio y tuvo que abandonar el terreno de juego a los dos minutos. Su lesión apunta a una rotura de fibras en el gemelo. El segundo, protagonista en el penalti y foco de desahogo de la afición. El míster confía que con el tiempo vaya convenciendo.

Las declaraciones del entrenador rojiblanco:

Resultado. "Me preocupa siendo conscientes de que es una primera fecha. Es un partido que nos deja cosas con la responsabilidad de mejorarlas, pero cosas positivas. Cuando íbamos a más con el ingreso de Hugo se complicó con su salida inmediata. Tenemos que ocuparnos en atacar ese margen de mejora y siendo conscientes que cosas no se hicieron bien para cambiarlas".

Dificultades. "Tuvo que ver también con mérito del rival, con una propuesta clara e intención de jugar muy directo. Tienen un juego incómodo y sostuvieron muy bien la intensidad. Lamento la lesión de Hugo por eso, por querer jugar en rombo y sentía que estaban mermando en la intensidad física. Nos restó margen para la intervención".

Afición. "El Molinón confirmo lo que sentía previo a mi llegada. Un estadio que bramó y que tenía el deseo de ganar como nosotros, no se lo pudimos regalar. Tenemos otra semana por delante y un partido que de vuelta tocará en nuestro estadio y con nuestra gente, convencido de lo que tenemos que hacer el día domingo para empezar a marchar juntos".

Exigencia. "Soy muy consciente de que las exigencias están a la altura del club y el trabajo tiene que estar puestas en retribuir el calor que transmite el estadio. Somos conscientes de la exigencia y el camino es muy largo. La mesura tiene que durar a lo largo de todo el recorrido sosteniendo la misma exigencia. A la afición le agradezco el apoyo y la fiesta en El Molinón y que sepan que hay un grupo muy fuerte que sabe que lo que se viene es muy positivo".

Planteamiento. "La intención fue subir la pelota de manera combinada y cuando lo logramos de manera vertical o con un descenso del punta encontraba al volante o con giros nos salió. Las acciones que combinamos las cortaron con falta, pero tenemos que tener la capacidad de resolver si el rival se viene encima y explotar las virtudes de los delanteros".

Fichaje. "Falta un delantero de área, un nueve que nos venga a dar la fuerza en la competencia en el puesto y hasta la posibilidad de que Juan juegue en el frente de ataque con otra referencia. No se traera de traer por traer, sino agotar las instancias de un jugador de contraste que para cuando ingrese y complique a cualquier defensa".

Guillamón. "Nos sorprendió, fue inmediatamente a su ingreso. Queríamos tenerlo fresco para los momentos en que el partido se aplacase. Lastimosamente, no se pudo ni siquiera poner a prueba. La realidad es que no me quiero apresurar a adelantar, pero no es buena la escena porque hay una sensación de que puede ser una rotura fibrilar en el gemelo. Falta la confirmación".

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Gularte. "Es todo muy prematuro, en los tiempos que corren estamos siempre con la necesidad de sentenciar y ni siquiera dar margen a poder hacer un diagnóstico más acabado. Hoy lo de Gularte fue condicionado por la jugada del penal, que ni siquiera siento que es una jugada del penal como para culpabilizarlo por completo de la acción. A partir de ahí entra en un desarrollo partido que en algunas acciones se sintió ese murmullo que hizo algo más complicadas sus intervenciones. Es un jugador probado, que viene a jugar a altísimo nivel en Sudamérica y que el hecho de requerir seguir adaptándose a determinados momentos, a determinadas demandas que puede tener el fútbol en esta división, pero sin duda que es un jugador que va a hacer soluciones a muchos momentos de la temporada".