Sorpresas en la convocatoria del Sporting para el debut en liga: los 23 escogidos por Larcamón
Los rojiblancos se enfrentan este lunes a las 19.00 horas contra el Sabadell
A menos de siete horas para el comienzo del partido ante el Sabadell, el Sporting ha publicado la primera convocatoria de la temporada con hasta dos sorpresas.
En el apartado positivo, Nicolás Larcamón ha incluído a Jorge Sáenz, central que ha llegado este verano y que no disputó ningún encuentro de pretemporada al estar recuperándose de su lesión en el tendón. El propio entrenador señaló en la previa del encuentro que todavía era prematuro para que el zaguero apareciera en una convocatoria, aunque finalmente está disponible para el primer encuentro.
En el lado negativo está Gaspar, lastrado por unas molestias que le han tenido apartado durante toda la semana. Hasta última hora se ha considerado la opción del canterano, pero se ha optado por la prudencia, por lo que tendrá que esperar una semana, por lo menos, para debutar esta temporada.
Los 23 convocados por Larcamón son los siguientes:
Porteros: Rubén Yáñez y Egoitz Arana.
Defensas: Jorge Sáenz, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Guille Rosas, Gularte, Pablo García, Duñabeitia e Iker Martínez.
Centrocampistas: Nacho Martín, Manu Rodríguez, Guillamón, Corredera, Gelabert, Enol Prendes y Bruno Rubio.
Atacantes: Otero, Iosifov, Konrad, Sarco, Ferreres y Conde.
Suscríbete para seguir leyendo
- Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón
- Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”
- Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero
- La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la jarra que filtra el agua más barata del mercado: disponible por menos de 7 euros