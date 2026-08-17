Sorpresas en la convocatoria del Sporting para el debut en liga: los 23 escogidos por Larcamón

A menos de siete horas para el comienzo del partido ante el Sabadell, el Sporting ha publicado la primera convocatoria de la temporada con hasta dos sorpresas.

En el apartado positivo, Nicolás Larcamón ha incluído a Jorge Sáenz, central que ha llegado este verano y que no disputó ningún encuentro de pretemporada al estar recuperándose de su lesión en el tendón. El propio entrenador señaló en la previa del encuentro que todavía era prematuro para que el zaguero apareciera en una convocatoria, aunque finalmente está disponible para el primer encuentro.

En el lado negativo está Gaspar, lastrado por unas molestias que le han tenido apartado durante toda la semana. Hasta última hora se ha considerado la opción del canterano, pero se ha optado por la prudencia, por lo que tendrá que esperar una semana, por lo menos, para debutar esta temporada.

Los 23 convocados por Larcamón son los siguientes:

Porteros: Rubén Yáñez y Egoitz Arana.

Defensas: Jorge Sáenz, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Guille Rosas, Gularte, Pablo García, Duñabeitia e Iker Martínez.

Centrocampistas: Nacho Martín, Manu Rodríguez, Guillamón, Corredera, Gelabert, Enol Prendes y Bruno Rubio.

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Atacantes: Otero, Iosifov, Konrad, Sarco, Ferreres y Conde.