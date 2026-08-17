El Sporting espera por Antonio Casas para cerrar el mercado

El objetivo del Sporting para cerrar la delantera y de paso la plantilla pasa por Antonio Casas, ariete español de 26 años que milita actualmente en el Venezia de Italia. El atacante no entra dentro de los planes de su club y su intención es abandonar la disciplina o bien mediante una cesión o bien a través de la rescisión de su contrato.

El Sporting, en su afán por encontrar la última pieza del equipo y reforzar la delantera, ha visto en el de Córdoba el jugador ideal para conseguirlo. En la entidad rojiblanca ya se han puesto en contacto tanto con el club italiano como con el propio futbolista, que ve con buenos ojos continuar su carrera en Gijón.

No obstante, el Sporting no es el único equipo interesado en Casas y la competencia por él se extiende tanto en el fútbol español como en el italiano. El Venezia, que se hizo con sus servicios el pasado verano, no quiere dejar salir al jugador sin recibir alguna compensación a cambio, posicionandose más favorables a una cesión y en propio territorio italiano.

En esta situación es en la que se mueve el Sporting que ha conseguido posicionarse bien por el jugador, manteniéndose a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Otra de las cuestiones que también eleva la exigencia de las negociaciones es el contrato que mantiene Casas con el Venezia, suma elevada para las pretensiones económicas del Sporting que, de asumir su ficha al completo, lo que pretende el Venezia si finalmente sale cedido, sería uno de los jugadores mejor pagados.

Antonio Manuel Casas (La Rambla, Córdoba, 30 de marzo de 2000) se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, donde permaneció dos temporadas, antes de pasar en 2018 al Sevilla.

En el verano de 2021 dio el salto al Córdoba CF, entonces en Segunda Federación. Casas se convirtió rápidamente en uno de los referentes ofensivos del conjunto blanquiverde. En su primera temporada firmó 19 goles entre todas las competiciones y participó en el ascenso a Primera Federación. Continuó en Córdoba y formó parte del equipo que consiguió regresar al fútbol profesional en 2024.

Ya en Segunda, Casas confirmó su capacidad goleadora. Durante la temporada 2024-25 disputó 39 encuentros ligueros y marcó diez goles, terminando como máximo realizador del Córdoba y optó por salir del conjunto tras finalizar su contrato y firmar 150 partidos y 51 goles.

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En julio de 2025 inició su primera experiencia en el extranjero al firmar por tres temporadas con el Venezia, en la Serie B italiana. En su primer curso tuvo principalmente un papel de rotación, con 23 partidos de liga y tres goles, y participó en el ascenso del conjunto veneciano a la Serie A. Su contrato se extiende hasta junio de 2028, aunque este verano el delantero busca una salida al no entrar en los planes del Venezia para la nueva temporada.