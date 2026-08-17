El Sporting vuelve a clase en El Molinón con un empate y deberes por hacer

"Venga, que no podemos llegar tarde el primer día de cole", se escuchaba entre risas a un grupo de jóvenes mientras apuraban el paso para entrar en El Molinón. Faltaban apenas diez minutos para el comienzo del partido y las puertas del estadio presentaban más movimiento del habitual. Quizá porque había ganas de volver. Quizá porque los tornos, después de todo un verano, también necesitaban despertar, quizá porque había 24.601 espectadores.

Estreno de los nuevos palcos VIP | MARCOS LEÓN

El regreso al fútbol tenía ese aire de primer día de curso. Sergio Fanjul lo resumía con humor antes de ocupar su asiento: "De este curso espero que Guillamón no haya suspendido antes de empezar el cole". Gonzalo Martínez y David Álvarez compartían la ilusión: "Volvemos al cole, otro curso, otra ilusión". Y añadían, con prudencia: "No queremos emocionarnos antes de tiempo, pero con esta plantilla yo creo…".

Estreno de los nuevos palcos VIP

Homenajes, recuerdos y novedades en El Molinón

La tarde arrancaba también con recuerdos y reconocimientos. Walter Bouzán y Albertín Llera recibieron por segunda vez el homenaje por su victoria en el Descenso Internacional del Sella. Después, El Molinón guardó un minuto de silencio por José Manuel Díaz Novoa, por las víctimas del terremoto de Colombia y por todos los aficionados fallecidos durante el último año.

En el campo también había novedades: se estrenaban los nuevos palcos VIP situados en la zona que anteriormente ocupaban las cadenas de radio.

Entre los aficionados se encontraba además Andrés Cuenca, uno de los nuevos fichajes del Sporting, que había llegado a Asturias el pasado domingo.

Y entonces llegó el momento de volver a escuchar el ruido de El Molinón. Con el balón ya en juego, una voz resumía lo que muchos habían pensado durante el verano: "Vaya, cómo lo echaba de menos". Era volver a gritar, volver a animar, volver a discutir cada jugada y, sobre todo, volver a creer. Un año más.

En el minuto 12, el Sabadell tuvo un penalti, pero el lanzamiento se marchó fuera. El fallo fue celebrado por la grada como si fuera un gol de casa. El partido, sin embargo, se marchó al descanso con el 0-0 en el marcador y con la sensación de que todavía quedaba mucho por hacer.

"Están un poco verdes, espero que espabilen en la segunda parte", comentaba Cristina Herrera desde la grada.

Al inicio de la segunda parte, el público recibía con aplausos a los jugadores que salieron a calentar: Duñabeitia, Pablo García, Guillamón, Konrad e Iker Martínez, del segundo equipo. La grada estaba pendiente de las caras nuevas y de los jóvenes llamados a ganarse un sitio.

Guillamón se lesiona apenas unos minutos después de entrar

En el minuto 60 llegaron los primeros cambios. Konrad y Guillamón entraron por Sarco y Nikita y la grada recibió a los nuevos con aplausos. Pero apenas habían pasado unos minutos cuando Guillamón tuvo que ser atendido. "No te creo que se haya lesionado, si acaba de entrar. Dos minutos aguantó", se escuchaba con incredulidad desde la grada Norte. El jugador tuvo que abandonar el terreno de juego y Pablo García ocupó su lugar.

El Sporting buscaba despertar y, en el 71, Konrad lo intentó, aunque sin premio. La ocasión volvió a encender a una afición que llevaba todo el partido esperando ese momento que hiciera despegar al equipo.

"Hacía mucho tiempo que no sentía tan malas sensaciones", comentaba otro aficionado mientras el partido encaraba su final.

La segunda parte terminó como la primera: sin goles. El Sporting se llevó un punto en su estreno, mientras la grada se marchaba con sensaciones encontradas. La ilusión sigue intacta, porque la temporada acaba de empezar, pero el primer día de colegio dejó deberes para la próxima jornada.

El pitido final, sin embargo, no cerró del todo la tarde. Desde la grada se escucharon pitos dirigidos a la directiva, acompañados de gritos de "dimisión".

Porque el Sporting ya ha vuelto a clase. Y la afición, como siempre, también.

Noticias relacionadas

El Real Sporting de Gijón vivió hoy el estreno de una nueva zona de palcos VIP en El Molinón. Estas nuevas instalaciones, orientadas hacia la mejora de las vías de ingresos, han venido a ocupar una parte de las cabinas de radio situadas en la zona más alta y central de la tribuna oeste del municipal gijonés, uno de los puntos con mejor visibilidad del estadio. El encuentro ante el Sabadell supuso su primer día en funcionamiento tras semanas de intensas obras.