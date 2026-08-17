El sportinguismo tiene ganas: la peña Sentimiento Rojiblanco pronostica una temporada de éxito y desea que finalice con el ansiado ascenso

"El Sporting hace que funcione el corazón. De vez en cuando también hace que te falle". Esta es la reflexión de Pelayo Rodríguez, que a unas horas para el debut del Sporting en la Liga no aguantaba sus ganas de pisar El Molinón. "Siempre pasa lo mismo, acabas la temporada agotado, pero en cuanto ves la campaña de abonados vuelven las ganas", expresa el joven. Rodríguez es uno de los 84 socios que pertenecen a la peña sportinguista Sentimiento Rojiblanco. Si el nombre suena es porque en cada partido que disputó el Sporting lejos de Gijón siempre había una bandera de la peña y un buen puñado de integrantes alentando a su equipo.

Pocos como esta peña, con sede en La Regence, ejemplifican el espíritu de la Mareona y algunos ya tienen su itinerario preparado para el primer partido como visitantes. Nada más y nada menos que en Tenerife. Antes, el Sporting debuta hoy frente al Sabadell, cuya última visita fue a puerta cerrada en los tiempos de la pandemia. En esta ocasión, se esperan en las gradas a más de 20.000 aficionados. "Entrar bien en la Liga es clave, marcará mucho el nuevo proyecto", apunta Xuacu Rodríguez, presidente de la peña que este año se ha separado de una de las dos asociaciones que tiene el club. "Hemos realizado todos los acuerdos y confirmado los registros para poder portar nuestras banderas y logos sin problema", añade Rodríguez.

Respecto al tema de viajes, el presidente apunta a que será complicado repetir el pleno de la campaña pasada. A Tenerife van seguro, pero poniendo la vista en otros compromisos clave, las cosas no son tan sencillas. "El año pasado lo pasamos en grande en Ceuta, pero la situación actual nos lleva a ser precavidos con el viaje", expresa Rodríguez. "Otro de los partidos que creo que tampoco iremos es al derbi. Hablando con la gente de la peña lo que haremos será montar una buena jornada por el barrio y verlo en el bar todos juntos", añade.

Por el momento, la sensación que reside en el seno de la peña es que puede ser un año diferente a lo visto en pasadas campañas. "Los fichajes, en líneas generales, están bien y una de las cosas que hemos conseguido este año es que la mayoría han llegado en propiedad", apunta Pelayo Rodríguez.

Para Nel Izquierdo, el objetivo a largo plazo no puede bajar del ascenso. El cómo le importa menos, pero tiene confianza en que puede ser el año para conseguirlo. "Pienso que es el deseo de toda la afición. El equipo se ha reforzado bastante, todavía falta por traer algo más, pero es buen mercado, quizás mejor que el de otros años", analiza este joven aficionado que el año pasado acudió a viajes como Santander, Huesca, Burgos o San Sebastián y ya tiene plan para viajar a Tenerife en el primer desplazamiento del año.

No solo los fichajes ilusionan en la peña Sentimiento Rojiblanco. Nicolás Larcamón también ha dejado buenas sensaciones. "Hay mucha gente que lo ve con cinco defensas, pero yo lo veo más atacante que otros. Porque son tres centrales, pero los carrileros no son solo defensas. Es un sistema diferente, que no muchos equipos en la Liga lo tienen y que bien ejecutado puede funcionar", confía Izquierdo.

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La temporada 2026-27 se espera que sea la de confirmación de un ascenso soñado desde hace una década. También apunta a que la peña Sentimiento Rojiblanco dé un paso más. "Somos una peña numerosa, casi todos abonados, que viajamos, vamos a El Molinón, que hacemos ruido y que nuestro fin es el Sporting", resume el presidente de la entidad que destaca algunas cifras peculiares. "El 85% somos abonados, tenemos una media de edad de 42 años y algo que no es tan habitual es que el 41,67% de la peña son mujeres", remata Rodríguez. Los éxitos del Sporting serán los éxitos de Sentimiento Rojiblanco que, una vez más, volverá a caminar con el Sporting en Segunda y con la meta del ascenso. Una década de intentos que puede culminar esta campaña.