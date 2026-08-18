Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Manu García deja la MLS: el ex rojiblanco acaba su vinculación con el Sporting Kansas City

El media punta era uno de los jugadores más valorados de su club y su futuro apunta de regreso a Grecia

Manu García, con el Sporting Kansas City.

Manu García, con el Sporting Kansas City. / Sporting Kansas City

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Tamargo

La aventura estadounidense de Manu García, ex jugador del Sporting, ha llegado a su fin. El centrocampista ha terminado su contrato, de mutuo acuerdo con el club, antes de tiempo para poner rumbo a otro equipo. Todo apunta a que su futuro se volverá a cruzar con el del Aris de Salónica, conjunto en el que recaló después de salir traspasado del Sporting.

Manu García llegó a la MLS el año para convertirse en un jugador esencial. Disputó 29 encuentros en los que anotó dos goles y repartió seis asistencias. En la entidad estadounidense lo consideraban una pieza clave, siendo uno de los pocos jugadores que pertenecían a la categoría que se entiende como "Jugador franquicia", lo que suponía un mayor contrato y una protección especial ante traspasos, entre otras cosas.

En esta campaña de la MLS, cuya liga regular comienza en febrero y se extiende hasta octubre, el asturiano llevaba disputados 18 encuentros con otros dos tantos y cuatro asistencias. Sin embargo, en la franquicia han optado por dejar salir gratis al jugador para liberar su ficha, mientras que García podrá regresar a Europa para continuar con su carrera.

Noticias relacionadas

El Sporting puso su foco en Manu García en 2019, pagando al Manchester City 4 millones de euros. Tras un paso destacado en Gijón, dejó la entidad rojiblanca en 2022 rumbo al Aris por 3,2 millones de euros por el 75% de sus derechos. El club griego lo traspasó al Sporting Kansas en 2025 por cerca de 5 millones de euros, de los que el Sporting recibió sobre un millón de euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Oviedo: una mujer, herida muy grave al ser atropellada por un tren tras acercarse demasiado a las vías
  2. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  3. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  4. El bar asturiano ubicado a más de 1.130 metros de altitud, con vistas a los lagos de Covadonga, que recomienda la mujer de Santiago Abascal: 'Vais a salir redondos
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
  6. Mari Luz Álvarez, vecina de Tacones: 'El pueblo ya no es tan tranquilo como antes pero aun así no lo cambio por la ciudad
  7. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  8. Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero

Manu García deja la MLS: el ex rojiblanco acaba su vinculación con el Sporting Kansas City

Manu García deja la MLS: el ex rojiblanco acaba su vinculación con el Sporting Kansas City

El Gobierno activa su ronda de explicaciones con siete ministros que comparecerán en el Congreso por la crisis de Ceuta

El Gobierno activa su ronda de explicaciones con siete ministros que comparecerán en el Congreso por la crisis de Ceuta

Fallece en Gijón el pintor asturiano Roberto Díaz de Orosia

Fallece en Gijón el pintor asturiano Roberto Díaz de Orosia

Froilán, de juerga en Asturias: el sobrino de los Reyes estuvo en el Aquasella y en una discoteca de Llanes

Vox reclama al Principado que aclare si La Florida (Oviedo) acogerá nuevos menores llegados de Ceuta

Vox reclama al Principado que aclare si La Florida (Oviedo) acogerá nuevos menores llegados de Ceuta

Luarca entra en los días grandes de San Timoteo: consulta el programa de actividades

Luarca entra en los días grandes de San Timoteo: consulta el programa de actividades

IU avisa de que habrá zonas tensionadas en Oviedo porque «es un asunto constitucional»

IU avisa de que habrá zonas tensionadas en Oviedo porque «es un asunto constitucional»

Salas busca casas donde antes hubo pupitres: el Ayuntamiento proyecta cinco viviendas en las antiguas escuelas de Lavio y Ardesaldo

Salas busca casas donde antes hubo pupitres: el Ayuntamiento proyecta cinco viviendas en las antiguas escuelas de Lavio y Ardesaldo
Tracking Pixel Contents