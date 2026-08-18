Manu García deja la MLS: el ex rojiblanco acaba su vinculación con el Sporting Kansas City
El media punta era uno de los jugadores más valorados de su club y su futuro apunta de regreso a Grecia
La aventura estadounidense de Manu García, ex jugador del Sporting, ha llegado a su fin. El centrocampista ha terminado su contrato, de mutuo acuerdo con el club, antes de tiempo para poner rumbo a otro equipo. Todo apunta a que su futuro se volverá a cruzar con el del Aris de Salónica, conjunto en el que recaló después de salir traspasado del Sporting.
Manu García llegó a la MLS el año para convertirse en un jugador esencial. Disputó 29 encuentros en los que anotó dos goles y repartió seis asistencias. En la entidad estadounidense lo consideraban una pieza clave, siendo uno de los pocos jugadores que pertenecían a la categoría que se entiende como "Jugador franquicia", lo que suponía un mayor contrato y una protección especial ante traspasos, entre otras cosas.
En esta campaña de la MLS, cuya liga regular comienza en febrero y se extiende hasta octubre, el asturiano llevaba disputados 18 encuentros con otros dos tantos y cuatro asistencias. Sin embargo, en la franquicia han optado por dejar salir gratis al jugador para liberar su ficha, mientras que García podrá regresar a Europa para continuar con su carrera.
El Sporting puso su foco en Manu García en 2019, pagando al Manchester City 4 millones de euros. Tras un paso destacado en Gijón, dejó la entidad rojiblanca en 2022 rumbo al Aris por 3,2 millones de euros por el 75% de sus derechos. El club griego lo traspasó al Sporting Kansas en 2025 por cerca de 5 millones de euros, de los que el Sporting recibió sobre un millón de euros.
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