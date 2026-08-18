El mensaje de Gularte tras su complicado inicio en el Sporting: "Tranquilo el camello..."

El debut del Sporting en liga frente al Sabadell dejó una imagen de partido complicado para los rojiblancos y en el que lo más positivo fue sacar un punto del encuentro. Los visitantes tuvieron las ocasiones más claras y en los primeros diez minutos estuvieron a punto de adelantarse desde el punto de penalti.

En el arranque del partido, Emanuel Gularte fue el antagonista del Sporting, perdiendo un balón que acabó en córner y realizando un penalti en esa jugada de balón parado. Por suerte para los rojiblancos, Rahmani envió el balón fuera y el marcador no se movió.

Sin embargo, un sector de la grada se apuntó la matrícula del central uruguayo y a cada acción que intervenía, el murmullo en el estadio se hacía latente. Más claros fueron los pitos cuando Gularte, al sentir molestias, tuvo que ser sustituido ante los abucheos de un sector de El Molinón al que la paciencia le dura poco.

En rueda de prensa, Nicolás Larcamón le quitó hierro al asunto, asegurando que no había notado esa indignación del público y que Gularte será una pieza muy importante a lo largo de la liga.

El propio central publicó en redes sociales una reflexión sobre lo que fue "un día muy especial". "Después de tantos años soñando con jugar mi primer partido en Europa, hoy pude hacerlo realidad. Y encima, defendiendo a un equipo increíble, en un estadio hermoso y explotado de hinchas", agradeció el zaguero.

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"Las primeras fechas siempre son durísimas. Queríamos empezar con un triunfo en casa para conectar pronto con ustedes, pero sumamos un punto que, a la larga, será importante. Ahora toca seguir trabajando, todos juntos y continuar construyendo ladrillo a ladrillo", añadió Gularte, dejando una frase final como mensaje de fuerza: “Tranquilo el camello… que el desierto es largo”.