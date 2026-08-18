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Las estimaciones de la lesión de Guillamón en el Sporting de Gijón: una posible rotura en el gemelo y plazos

El centrocampista se mantiene pendiente de las pruebas para determinar el alcance y el tiempo de recuperación

Hugo Guillamón, abandonando el campo después de caer lesionado.

Hugo Guillamón, abandonando el campo después de caer lesionado. / Marcos León / LNE

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Carlos Tamargo

Ni dos minutos tardó Hugo Guillamón en saltar al campo y caer lesionado. El flamante fichaje del Sporting partió como suplente en el debut liguero contra el Sabadell y fue el primer revulsivo junto a Konrad del que Nicolás Larcamón echó mano. En el 62 entraba al terreno de juego y tan solo un par de minutos después se le veía echar mano al gemelo de su pierna izquierda con el gesto torcido. Su debut, truncado por una lesión que apunta a tenerle apartado de los terrenos de juego durante varias semanas.

Larcamón ya avisó al término del encuentro que la lesión apuntaba a una rotura fibrilar en el gemelo. Las primeras exploraciones arrojaban una mala noticia para los rojiblancos. El jugador ha sido sometido en el día de hoy a diversas pruebas para conocer el alcance y todavía se mantiene a la espera para saber hasta cuando se extenderá la baja y su proceso de recuperación.

Los primeros plazos que se manejan están entre las seis y ocho semanas de baja, entre recuperación y vuelta a la normalidad. No obstante y como cada baja médica, será la evolución del propio futbolista la que determine su regreso a los terrenos de juego.

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El Sporting se queda sin uno de sus efectivos más importantes y suma un efectivo más en la enfermería. Entre los jugadores que se mantienen de baja están Mamadou Loum, entrenando con el grupo y a la espera de regresar, Andrés Ferrari, al que todavía se le da un plazo de varias semanas y Gaspar Campos, último lesionado y que puede entrar de nuevo en la convocatoria de este domingo ante el Burgos.

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