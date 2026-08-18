El Sporting estudiará cada caso para ubicar a los acompañantes de los abonados con movilidad reducida

El encuentro de liga entre el Sporting y Sabadell, el primero del curso en El Molinón, no solo dejó cuestiones para analizar en materia futbolística, sino que también ha generado cierta polémica en las gradas, más concretamente en la zona para Personas con Movilidad Reducida (PMR), al retirarse los asientos que estaban disponibles para los acompañantes.

Al contrario que en pasadas temporadas, los socios habituales que se ubican en este sector se percataron que no había ninguna localidad disponible para las personas que acuden con ellos al municipal gijonés. Muchos de los abonados de esta zona necesitan ayuda de familiares o amigos para desplazarse, por lo que estos asientos facilitaban su acceso al fútbol.

Desde el club son conscientes de esta situación y durante el verano han estado acondicionando el sector PMR para mejorar su acceso. Los trabajos se han centrado en colocar una capa de pintura antideslizante por todo el suelo. Para este primer encuentro de liga, exponen desde la entidad, se ha reforzado el personal voluntario que asiste a estos socios y se reservaron, de forma gratuita, una zona trasera a este sector para ubicar a los acompañantes.

No obstante y tal y como han recogido desde el club, aseguran que viendo que hay situaciones concretas en las que los socios necesitan estar ayudados por una persona a su lado, debido al grado de dependencia, valorarán estas situaciones para adecuarlas a cada abonado y que puedan disfrutar del encuentro con normalidad.

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El sector de El Molinón para Personas con Movilidad Reducida se ubica en la zona baja central de la Tribuna Este, lugar que desde hace décadas se reserva a estos abonados y sus acompañantes.