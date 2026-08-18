El Sporting oficializa la incorporación de Cuenca
El central se suma a los entrenamientos tras su cesión desde el Como hasta final de temporada
Andrés Cuenca es de forma oficial la décima incorporación del Sporting. El fichaje del central, que aterrizó en Asturias el pasado domingo y el pasado lunes presenció en El Molinón el debut de los rojiblancos, fue oficializado por el club ayer y ya está a las órdenes de Nicolás Larcamón para poder disputar el encuentro de este domingo frente al Burgos.
Precisamente, en la primera sesión de entrenamiento tras el partido ante el Sabadell, Cuenca ya participó junto al grupo y bajo permiso del Como, siendo uno más en el partidillo disputado frente al Juvenil A. Andrés Cuenca llega al Sporting en calidad de cedido y después, tras hacerlo el pasado año desde el Barcelona.
Ahora, ya siendo jugador del Como y tras dejar gran sensación en la media campaña que disputó el curso pasado como rojiblanco. Volverá a lucir el dorsal 44, por lo que no ocupará ficha del primer equipo. "Feliz de volver aquí. Desde el primer momento supe que este era mi sitio para volver", expresó el central, mismas palabras que dijo a su llegada al aeropuerto el pasado domingo.
"Con ganas de jugar en El Molinón, ha sido un proceso largo y gracias a Dios y a todo el mundo ya estoy aquí disfrutando con mis compañeros", añadía el central que viene de hacer pretemporada con el Como y ser campeón de Europa sub-19 con la selección española. A falta de la inscripción, Cuenca podrá jugar en la segunda jornada ante el Burgos.
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