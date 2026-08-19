Antonio Casas se acerca al Sporting: las claves de una operación que gana fuerza

El Sporting ha dado un paso adelante para hacerse con Antonio Casas, delantero cordobés de 26 años. La operación, que permanecía en el radar rojiblanco desde hace semanas, toma fuerza y el club gijonés se encuentra ahora en cabeza en la carrera por el atacante del Venezia. El Sporting ha intensificado los contactos con el jugador, que contempla con buenos ojos la posibilidad de continuar su carrera en España y considera atractivo el proyecto sportinguista, aunque existen otros pretendientes tanto en el fútbol español como en Italia. La propuesta rojiblanca, según fuentes consultadas, supone un importante esfuerzo económico para intentar acercarse al alto salario que el jugador percibe en su actual club y cerrar lo antes posible la operación.

La situación es diferente a la de hace unas semanas. En aquel momento, el Venezia no estaba dispuesto a negociar la salida de Casas y la operación presentaba además importantes dificultades económicas. El delantero tiene una ficha elevada y su incorporación podría situarse alrededor del millón de euros. A ello se sumaba que el Sporting tenía entonces otras prioridades para reforzar su ataque, entre ellas Forés, lo que enfrió temporalmente el interés sin llegar a descartarlo del todo.

El Venezia abre la puerta a la salida de Casas

El escenario ha cambiado con el mercado avanzado y con la planificación de varios clubes ya en fase de ajuste final. El Venezia contempla ahora distintas fórmulas para resolver el futuro de Casas y su primera preferencia pasa por una cesión que permita al futbolista continuar compitiendo y mantener sus derechos sobre él. El Sporting, sin embargo, trabaja con una alternativa que le resulta más atractiva: una rescisión de contrato que le permitiría incorporar al delantero en propiedad y ganar margen de maniobra a medio plazo.

Las conversaciones no deberían prolongarse demasiado. En Italia la competición comienza este fin de semana y el Venezia necesita terminar de definir su plantilla cuanto antes para evitar desajustes de última hora. El club italiano, además, está cerca de cerrar la incorporación de Federico Cassa, mediapunta del Atalanta, en calidad de cedido, dentro de los movimientos que está realizando para completar su plantilla y equilibrar las salidas que se puedan producir.

Casas, mientras tanto, mantiene pretendientes en Italia y sigue siendo un perfil valorado en el mercado. El Catanzaro está estudiando su incorporación, aunque sin llegar todavía a una propuesta formal. El delantero sigue teniendo mercado y el Sporting, no obstante, parte ahora con ventaja y confía en que el cambio de escenario permita cerrar una operación que semanas atrás se presentaba mucho más complicada y prácticamente bloqueada.

El delantero que busca el Sporting para completar su ataque

La necesidad rojiblanca de incorporar un delantero de referencia continúa siendo evidente. La salida de Dubasin dejó un hueco importante en el que Casas encaja por su capacidad de fijar centrales, su trabajo en el área y su experiencia en contextos competitivos exigentes.

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En Mareo valoran especialmente que Casas encaja en el perfil de delantero que busca el Sporting y que su conocimiento del fútbol español le permitiría afrontar la adaptación a la categoría sin necesidad de un periodo prolongado. El atacante, además, está dispuesto a valorar un regreso a España, un factor que puede favorecer las opciones rojiblancas en una operación cuyo desenlace dependerá ahora de la fórmula que encuentre el Venezia para resolver su salida.