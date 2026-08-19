El Sporting, a desbloquear la operación del "9" con Antonio Casas en la mirilla

Con la liga empezada y el mercado encarando la recta final, el Sporting llega a este último tramo con los deberes casi hechos pero con un gran objetivo por cerrar. La búsqueda de un delantero "de jerarquía", como reitera Nicolás Larcamón, se ha convertido en la única misión de la dirección deportiva rojiblanca. Encontrar al sustituto de Dubasin no está siendo tarea fácil y entre toda la lista de nombres que se han barajado y que todavía mantienen, resalta el de un punta español que busca salida del Venezia. Antonio Casas es el hombre llamado a recalar en el Sporting para cerrar la delantera y con ella la plantilla.

Casas cumple a la perfección el perfil que anhela el club. Un delantero punta resolutivo en el área, que no necesitaría adaptación a la categoría y con capacidad de competir el puesto a Otero, Ferrari y Dubasin. En Venecia aterrizó el pasado verano, pero no ha contado con la importancia que esperaba, siendo relegado a un segundo plano. El conjunto italiano logró el ascenso y Casas no entraba dentro de los planes del club.

El futbolista tanteó sus opciones y desde hace varias semanas en su entorno son continuas las conversaciones con el Venezia para encontrar la fórmula de su salida. Las vías que exploran son dos: cesión o rescisión de contrato. El Sporting trabaja en ambos escenarios y a la espera de ver el desenlace entre el jugador y su club. En el caso de que el Venezia opte por cederlo, el interés del conjunto es que sea en Italia, para que el futbolista siga adquiriendo experiencia en el fútbol del país. La otra vía, la rescisión de contrato, también presenta una fuerte competencia en España, donde no pocos equipos han preguntado por la situación del ariete.

La necesidad del Sporting por encontrar un "9" y con el cierre del mercado echándose encima hace que la apuesta por Casas sea sólida. El delantero cuenta con una ficha importante en el Venezia, que supera el millón de euros, y cuenta con caché como para que varios conjuntos estén dispuestos a asumir su sueldo. El Sporting está bien posicionado en la carrera, mostrando un fuerte interés. El jugador, por su parte, valora la opción rojiblanca y apura a su club para conocer la decisión final y negociar su nuevo contrato con los pretendientes.

Un delantero de área

Sustituir los 16 goles en liga de Dubasin está siendo un tema que trae de cabeza al Sporting. Ya sea por pretensiones económicas, prioridades de los futbolistas o cuestiones puras del mercado, en estas tres semanas desde la salida del Pingüino son varios los nombres que han estado cerca de recalar en Gijón.

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En su última rueda de prensa, después del empate ante el Sabadell, Larcamón volvió a reiterar la necesidad de contratar un atacante "con jerarquía suficiente" y habló de "un delantero de área" para el perfil que buscan. Suena hasta paradójico que para sustituir al Dubasin, un futbolista sin posición fija en el ataque, los sondeos se centren en un "9" clásico. Sin embargo, perfiles como el del Pingüino son infrecuentes y en el nuevo sistema rojiblanco, la versatilidad de Otero y Sarco dejan a Ferrari como único punta puro. Del sí de Casas depende cerrar un mercado en el que se ha logrado aumentar el nivel del bloque, pero al que le falta un salto diferencial que se puede lograr con el delantero.