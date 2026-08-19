El Sporting mejora la accesibilidad de El Molinón para personas con movilidad reducida
El club incorpora superficies antideslizantes, plazas para acompañantes sin coste añadido y más voluntarios para facilitar los desplazamientos de los aficionados
El Real Sporting ha introducido varias mejoras en la zona destinada a las personas con movilidad reducida de El Molinón de cara a la temporada 2026/27. El objetivo de estas actuaciones es facilitar el acceso y la movilidad dentro del estadio y mejorar la seguridad y la visibilidad de los aficionados.
Nuevos accesos y asientos para acompañantes
Entre las novedades se encuentra la reforma de los accesos, que incorpora pintura antideslizante para aumentar la seguridad y adaptarse a la normativa vigente. Además, el club está instalando asientos para los acompañantes de las personas que lo necesiten, un servicio que se mantiene sin coste añadido. Estos asientos estarán disponibles ya este domingo, con motivo del partido de la segunda jornada de LALIGA HYPERMOTION.
El Sporting refuerza su servicio de voluntariado
El Sporting también ha reforzado el cuerpo de voluntariado que presta asistencia a las personas con movilidad reducida. Será la tercera temporada consecutiva en la que se ofrece este servicio, destinado a facilitar tanto el acceso al estadio como los desplazamientos por su interior.
Los voluntarios, identificados con petos verdes, estarán situados en las puertas de acceso de El Molinón y podrán ser requeridos por los usuarios que necesiten acompañamiento.
El club y la Fundación Real Sporting-Marea Rojiblanca mantienen así su apuesta por mejorar la accesibilidad del estadio y garantizar una experiencia segura e inclusiva para todos los aficionados
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