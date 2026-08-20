Antonio Casas jugará en el Sporting: cesión, claves y plantilla cerrada salvo sorpresa

El Sporting de Gijón ha cerrado la incorporación de Antonio Casas. El delantero cordobés llegará procedente del Venezia en calidad de cedido, con una opción de compra al término de la temporada, y se convertirá en el undécimo fichaje del conjunto rojiblanco.

El Sporting intensificó las gestiones en los últimos días hasta conseguir cerrar la incorporación del delantero, en una operación adelantada por Killer Asturias. Casas se incorpora así a la plantilla rojiblanca con la misión de convertirse en la referencia ofensiva del equipo.

El Sporting encuentra al sustituto de Jonathan Dubasin

Con el fichaje del cordobés, el Sporting completa la posición que todavía tenía pendiente de reforzar en su ataque. La salida de Jonathan Dubasin dejó libre el puesto de delantero de referencia y el club ha tenido que esperar hasta el tramo final del mercado para encontrar un ‘9’ llamado a asumir buena parte de la responsabilidad goleadora del equipo.

A falta de diez días para el cierre del mercado, el Sporting da por completada su plantilla, salvo que se produzca alguna salida o aparezca una oportunidad de última hora. Casas será, por tanto, el último refuerzo de un verano en el que el conjunto rojiblanco ha incorporado once futbolistas.

Casas, de 26 años, es un delantero centro de 1,83 metros que destaca por su presencia en el área, su capacidad para fijar a los centrales y su olfato goleador. Natural de La Rambla (Córdoba), se formó en las canteras del Real Madrid y el Sevilla antes de dar el salto al fútbol profesional en el Córdoba, donde se convirtió en uno de los referentes ofensivos del equipo.

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En el conjunto andaluz fue protagonista en los ascensos a Primera Federación y Segunda División y terminó su última temporada en España con diez goles en la categoría de plata. Un rendimiento que le permitió llamar la atención del Venezia, que se hizo con sus servicios en el verano de 2025.