Corredera asume el tropiezo del Sporting, con un partido "muy pobre", y mira ya al Burgos: "Se verá otra cara"
El centrocampista del Sporting admite que el nuevo sistema todavía necesita ajustes: "Aún lo vamos a tener que seguir adaptando"
Un sistema en evolución y con mucho margen de mejora
— El sistema, dependiendo también del rival y de los partidos, y al final el fútbol hoy en día, hay que estar en constante evolución, adaptarse rápido a las cosas que vamos viendo y rescatando de los partidos, las que pueden funcionar, las que no y las que hay que mejorar. Tenemos una parte del trabajo hecha, pero queda muchísimo por mejorar y por hacer, está claro.
Un partido incómodo ante un rival que dificultó el juego
— Sí, bueno, es un hecho que hay que seguir mejorando muchísimas cosas. Seguramente el otro día fue un partido muy incómodo; lo esperábamos en parte así por cómo ellos plantean el partido y por cómo jugaron todo el año pasado. Era un equipo que buscaba rápido la última línea, que iba todo a pares, pero sí que es cierto que planteamos un partido intentando separarlos mucho para ser ganadores arriba en los duelos y nos costó. A partir de ahí, nos costó ganar esas jugadas, enlazar pases y la verdad que fue complicado. No fue un partido fácil para nadie.
Rescatamos que el equipo, a nivel defensivo, hizo algunas cosas bien y que, pese a no estar acertado, cuando consigue hacerse con esas segundas jugadas y un par de buenos balones, se genera la versión de Konrad y algunos buenos centros. Pero sí que creo que el partido, para lo que se espera de este equipo, es muy pobre y por eso hay un gran margen de mejora y de trabajar todos los días para llevarlo a cabo.
La autocrítica por un estreno con pocas ocasiones y el enfado de la afición
— Bueno, internamente hemos estado viendo cortes del partido. Creo que el análisis es sencillo: no salió lo que esperábamos, no fue un buen partido y, a nivel individual, los jugadores no tuvimos nuestro mejor día y nos costó mucho. La realidad es que, sobre todo a nivel ofensivo, nos costó muchísimo generar ocasiones. En casa suele ser algo que, al final, sea jugando mejor o peor, siempre llega, y en cambio el otro día nos costó mucho.
Creo que es el gran debe del partido: generar muy poco en campo rival y no ser capaces de tener ocasiones claras, de sacar córners, faltas, de meter al equipo ahí. Solo hubo un tramo en la segunda parte, con los primeros cambios, en el que parecía que estábamos bastante más metidos en campo rival, pero se dividió bastante rápido y nos costó.
El ambiente, al final, también refleja lo que se vio en el campo. Creo que la gente espera un Sporting valiente, atrevido, que le haga vibrar jugando, yendo, presionando al rival, y el otro día obviamente todo eso nos costó mucho. Por eso entendemos también el enfado de la gente y nos toca a nosotros trabajar para darle la vuelta y convertirlo en aplausos el próximo día, porque al final lo que ha demostrado esta afición es que siempre está. Nos toca darles para que lo que vean en el campo haga que estén más contentos que el otro día.
La necesidad de adaptar el sistema para ganar presencia en el centro del campo
— Bueno, es que creo que el sistema, como he dicho al principio, aún lo vamos a tener que seguir adaptando. Es cierto que, por ejemplo, el otro día hubo momentos en los que me sentí muy de espaldas a la pelota, un poco demasiado alto. Ahí a mí me cuesta entrar más en juego, me cuesta más dominar los ritmos de los partidos porque tienes menos presencia. Es algo que estamos trabajando también para poder tener variantes, para no siempre tener que partir de esa posición más adelantada.
Creo que, por ejemplo, en la posición de César el otro día nos faltó una altura más dentro que él puede ocupar muy bien y en la que es peligroso. Son cosas que el míster también se da cuenta. Al final, en los partidos de preparación vas viendo detalles, pero la Liga no perdona y te muestra muy rápido las cosas que funcionan y las que no.
Creo que en este caso, ya desde ahora que estamos preparando la semana, estamos dándole una vuelta a poder cambiar ciertas cosas que nos permitan posicionarnos en el campo de una manera un poco más cercana a lo que el jugador se sienta más cómodo, para poder llevar sobre todo el balón a zonas de peligro. Ahí tenemos jugadores con la capacidad que tiene César, que tiene Juan, que puede tener Alejo, Konrad, que ya va a estar, Gaspar cuando esté... Todos estos jugadores pueden jugar ahí, en las medias puntas, y ser dañinos para el rival. Hay que encontrarlos en esas posiciones adelantadas y no tan atrás.
Confianza plena en el proyecto y en la idea del entrenador
— Estoy superconvencido del proyecto y de la idea. El sistema es totalmente distinto a lo que habíamos trabajado, pero ya llevamos un mes con ello. Creo que tiene cosas muy positivas y otras que hay que trabajarlas. También el fin de semana nos encontramos que nos emparejaron el sistema porque era un equipo que jugaba igual, y eso en algunas cosas te limita.
Venimos de dos partidos de pretemporada en los que habíamos encajado muchos goles e hicimos bastante hincapié en la fase defensiva. A lo mejor esa fase ofensiva durante la semana nos costó más trabajarla y luego el fin de semana, obviamente, nos sale igual.
Creo que esto es un proceso muy largo de construir, de ir todos a una, de apretar. Creo mucho en la manera, en la intensidad, en ir juntos en todo lo que propone el míster. Es un entrenador valiente, para nada está convencido con lo que vio el otro día y así nos lo ha hecho saber. Estoy seguro de que nos va a apretar para sacar nuestro máximo.
Creo que los jugadores somos los que estamos en el campo y los que tenemos que dar también ese paso adelante, sobre todo en partidos como el del otro día, cuando las cosas no están saliendo: asumir un poco más, asumir más riesgo, jugar, atrevernos a juntar más pases. Muchas cosas que no son tanto de sistema sino de uno mismo y de futbolista.
Así que creo que estamos trabajando en ello y con paciencia, pero a la vez con la necesidad de mostrar ya otra cara este domingo en El Molinón, con nuestra gente otra vez.
La incomodidad provocada por la propuesta del rival
— No, fue un partido incómodo, fue un hecho y se vio perfectamente. Eso lleva a que, en muchos momentos, seguramente si nos preguntas individualmente a los jugadores, no estuvimos cómodos. No tanto por el sistema, sino también por lo que planteó el rival.
Esperábamos desde el principio que iba a ser un partido difícil porque ellos venían muy arriba a apretarnos, pero lo que estábamos buscando era precisamente separar mucho las líneas para ser muy ganadores arriba, cosa que nos costó. Nos costó encontrar pases con ventaja para Juan y para Alejo, quedarnos esos balones y poder ganar esos duelos con la gente de arriba para luego poner de cara a la segunda línea.
Creo que no salió como queríamos. Obviamente, si lo planteásemos ahora, seguramente no plantearíamos lo mismo, pero para eso está el primer partido: para darnos cuenta de ciertas cosas y ponerles remedio. Tampoco hay que darle más vueltas al partido. Fue malo y hay que dar ese plus extra y esa mejora diaria para poder mostrar otra cara ya desde el domingo contra un rival difícil, pero en casa, que es donde tenemos que hacernos muy fuertes.
La llegada de Cuenca y la posibilidad del fichaje de Antonio Casas
— Bueno, primero por Andrés, estoy encantado de que haya podido venir. Es un jugador, en mi opinión, top y que aún tiene muchísimo margen de mejora. No tengo ninguna duda de que en tres o cuatro años va a ser un jugador que va a estar al máximo nivel, jugando partidos grandes de verdad.
Tenemos la suerte de tenerlo aquí. Ojalá mucho tiempo y ojalá nos ayude mucho. Creo que, además, con lo que plantea el míster puede ser un jugador muy importante porque tiene esa pausa y ese pie que puede hacer jugar al equipo desde esa primera línea de tres centrales.
Creo que a él también le va a venir bien poder seguir creciendo. Se pudo mostrar un poco de sus virtudes el año pasado, pero entre la lesión y todo no pudimos disfrutarlo del todo. Así que seguro que nos ayudará mucho también en la competencia interna y, además, porque es un gran chico y él quería estar aquí. Así que encantado.
En cuanto a Antonio Casas, no puedo decir mucho porque no coincidí con él ese año en Segunda. Vi que metió goles y por eso dio el salto que dio, de salir... Bueno, pues si puede llegar alguien que nos ayude y que traiga goles, harán falta porque se han ido goles y los necesitamos en el equipo.
La necesidad de mostrar otra cara ante el Burgos
— Bueno, sabemos que en esta categoría fácil es difícil que haya ningún partido. El otro día, es verdad que contra un rival recién ascendido parece que todo tiene que salir a pedir de boca y ganar, pero no fue así. No tanto por el resultado, yo creo que fue la sensación, que no fue buena. Porque al final, si la sensación hubiese sido otra y el resultado hubiese sido el mismo, seguramente estaríamos hoy mucho más contentos.
Ellos eran un buen equipo y creo que van a dar mucha guerra porque es un equipo muy bien trabajado. Pero fue más cosa nuestra, de no encontrar y de no hacer un buen partido, y hay que asumirlo.
En cuanto al partido de este fin de semana, el Burgos ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Es un equipo muy sólido, que además tiene esas medias puntas y algunos jugadores capaces de marcar diferencias. Esperamos un partido complicado.
Es verdad que enfrentamos la semana con muchas ganas y con la energía de querer revertir la sensación y la situación. Vamos a ir a por el partido desde el inicio. No tengo ninguna duda de que se verá otra cara del equipo y estoy seguro de que vamos a ser un equipo que va a pisar mucho más el campo rival, que se va a atrever muchísimo más y que va a generar muchísimas más ocasiones.
Ojalá así sea porque lo necesitamos. Hay que empezar la temporada con esa buena dinámica y dejar ese punto del otro día en anécdota. Sería ganar esta semana.
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