Gragera se abre sobre su reencuentro con el Sporting: ofertas, la llamada de Michu y un mensaje a la afición

José Gragera regresa este domingo a El Molinón, el estadio que considera su casa, aunque lo hará esta vez como jugador del Burgos. El centrocampista gijonés afronta una nueva etapa después de una temporada marcada por las lesiones y con el recuerdo reciente del ascenso del Deportivo, en el que tuvo un papel más limitado del que hubiera deseado. Ahora se muestra ilusionado con el proyecto burgalés, al que ha llegado cedido desde el Espanyol, con un grupo que le ha facilitado su adaptación y con la ambición de volver a sentirse importante. Antes de reencontrarse con la afición rojiblanca, Gragera repasa su salida del Sporting, su evolución personal y futbolística y el momento que atraviesa el club de su vida. "Donde fui tan feliz, donde es el equipo de mi vida, donde crecí y que esté toda mi familia ahí siempre animando, pues me ayuda mucho a poder disfrutarlo también".

¿Cómo está siendo su llegada al Burgos?

Muy bien, la verdad que muy bien, muy a gusto. Me sorprendió el club porque al final hay un grupo muy bueno y luego está la gente del club muy cercana y me están poniendo las cosas muy fáciles. Tanto los compañeros como el staff, hay mucha cercanía y eso se valora cuando vienes a un sitio nuevo.

¿Qué le convenció del proyecto del Burgos?

La verdad que es ilusionante. Me llama Michu y me vende el proyecto del Burgos muy bien, con mucha ambición de hacer las cosas bien. Yo creo que también, en la parte personal, necesitaba venir a un sitio y aportar, poder sumar. Al final llevaba un par de años entre lesiones, un poco renqueantes, y creía que era el sitio idóneo para ello.

La pasada temporada vivió un ascenso con el Deportivo, pero apenas tuvo minutos. ¿Cómo lo vivió a nivel personal?

Es verdad que empecé jugando y la primera vuelta sí que pude participar, pero tuve ahí un par de lesiones que me lastraron. Al final era la vuelta de una lesión de larga duración, que siempre son complicadas. Parece que va a ser más fácil de lo que es, pero la verdad que lo viví con mucha ilusión. Estaba en un club muy grande, pude aportar desde dentro a conseguir un ascenso que se llevaba años persiguiendo y volver a la máxima categoría.

La verdad que muy bien. Me sirvió para aprender otra parte del fútbol, que al final, cuando participas menos y no estás todos los días en el once, tienes que vivirlo de otra forma. Pero bien, muy a gusto y muy contento de poder también ayudar a conseguir el objetivo.

¿Se le planteó alguna otra opción además de la del Burgos, quizás volver a Gijón?

Hubo opciones de todo tipo. Siempre hay opciones, que es de agradecer, y al final se optó por esta, que yo considero que era la mejor. Así que muy contento de la decisión tomada y esperemos que sea un gran año aquí en Burgos.

¿Cómo ve el proyecto del Sporting esta temporada y qué le parece el planteamiento de Nicolás Larcamón?

La verdad que todavía no pude ver mucho. No vi ningún partido de pretemporada y el del otro día tengo pendiente de verlo esta semana, porque no pude verlo en directo. Pero he hablado con excompañeros, con amigos que tengo ahí y, al final, empezar en El Molinón con dos partidos en casa también es un aliciente para ellos.

Poco a poco, yo creo que es un equipo que tiene mimbres para poder hacer un buen año, así que a ver cómo van en el transcurso de la temporada.

Su compañero Forés estuvo cerca de acabar en el Sporting. ¿Qué cree que le pudo convencer del Burgos más que el Sporting?

No sé, la verdad. Yo son cosas que desconozco y no sé lo que habrán hablado ahí entre clubes y demás. No sé tampoco ni las ofertas que habrá tenido. Pero estoy contento de tenerlo como compañero porque es un grandísimo jugador y yo creo que él está feliz aquí por un poco por lo mismo que yo: que somos un grupo muy bueno, una familia. Al final hoy ya jugó el otro día, marcó gol, imagino que estará contento.

El domingo vuelve a El Molinón. ¿Cómo espera que le reciba la afición? ¿Le hace ilusión?

A mí, al final, volver a casa, donde fui tan feliz, ante el equipo de mi vida, donde crecí y que esté toda mi familia ahí siempre animando, me ayuda mucho a poder disfrutarlo también.

El Sporting lleva diez años en Segunda. ¿Qué cree que necesita el equipo para salir de ahí?

Bueno, ya sabemos cómo es esta competición, que es muy complicada. No es nada fácil ascender a Primera y hay que darle valor cuando se consigue. Entonces, seguir peleando, seguir trabajando. Cada vez hay más competitividad en la Segunda División, a la vista está. Sube el Sabadell y te puede hacer un partido complicado. Yo creo que tranquilidad y, poco a poco, intentar hacer una unión que consiga solventar esos problemas que no consiguen darse para conseguir el objetivo.

Desde que salió del Sporting, imagino que ya no es el Gragera de aquella época. ¿En qué considera que ha cambiado y que ha madurado?

He madurado mucho a nivel personal. Yo creo que salir de Gijón también me ha ayudado muchísimo y luego, a nivel futbolístico, pues también. Al final, todos los años estamos en constante aprendizaje y, si no, pues malo sería. Yo creo que estos años fuera de casa me han ayudado mucho a ser mejor futbolista, mejor persona, más maduro, todo. Al final, con el paso de los años creces en todos los sentidos.

¿Qué mensaje le gustaría darle a la afición rojiblanca, que quizás después del lunes no ha tenido un buen comienzo?

Noticias relacionadas

Bueno, que estén tranquilos, que La Liga es muy larga y que a ver si este domingo también pinchan (risas), pero que luego, oye, que salga todo bien y que consigan los objetivos que se proponen.