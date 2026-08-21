Las entradas ante el Burgos, con precios desde 38 euros
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El Sporting ha puesto a la venta las entradas para el partido ante el Burgos CF, correspondiente a la segunda jornada y que se disputará el próximo domingo a las 19 horas en El Molinón. Los precios parten de 38 euros para adultos y 20 euros para júnior (hasta 14 años). Las localidades pueden adquirirse tanto online como en las taquillas del campo.
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