Gaspar vuelve a entrenarse y apunta a El Molinón

Gaspar Campos se reincorporó ayer al trabajo con el grupo en Mareo después de casi dos semanas realizando sesiones preventivas. El extremo rojiblanco no sufrió una lesión, aunque unos indicadores físicos aconsejaron reducir su carga de trabajo. Su evolución durante los próximos días determinará si puede entrar en la convocatoria para el partido del domingo ante el Burgos, donde militó en la temproada 2022/23. Su regreso supondría una alternativa más para Nicolás Larcamón en ataque, mientras Andrés Ferrari continúa recuperándose de su lesión.