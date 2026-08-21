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Juan Otero recibirá El Molinón de Plata el próximo 26 de agosto

Gularte y Otero, ayer en la sesión en Mareo. | LUISMA MURIAS

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El delantero del Sporting Juan Otero recibirá el próximo 26 de agosto El Molinón de Plata, galardón que concede anualmente la Federación de Peñas Sportinguistas al jugador más destacado de la temporada. El futbolista colombiano será el destinatario de la 60.ª edición del trofeo. La ceremonia tendrá lugar a las 19.00 horas en las instalaciones del Club Hípico Astur (CHAS).

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