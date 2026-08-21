Juanjo González hará el saque de honor en el partido entre el Sporting de Gijón y el Burgos

Juanjo González vuelve a a El Molinón. El campeón del mundo este verano con la selección española hará el saque de honor en los instantes previos al inicio del partido que disputarán este domingo el Sporting de Gijón y el Burgos en el municipal gijonés (19.00 horas). El club gijonés se une a los reconocimientos que ha recibido después de que participara en la consecución del título durante el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

El homenaje del Sporting a Juanjo llega después de que el Ayuntamiento de Gijón también brindara un reconocimiento a los asturianos que estuvieron con la España en el último Mundial. Fue el caso de Juanjo, segundo entrenador, Óscar Luis Celada, exjugador del Sporting y responsable de los servicios médicos de la selección, y de Borja Medio, uno de los cámaras de la Federación Española de Fútbol y extrabajador del Sporting.