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Juanjo González hará el saque de honor en el partido entre el Sporting de Gijón y el Burgos

El exrojiblanco y campeón del mundo con la selección española recibirá el homenaje de El Molinón

Juanjo González, con la medalla por el triunfo en el Mundial del pasado verano, ante el monolito que recuerda el Mundial que acogió El Molinón.

Juanjo González, con la medalla por el triunfo en el Mundial del pasado verano, ante el monolito que recuerda el Mundial que acogió El Molinón. / Marcos León / LNE

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Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

Juanjo González vuelve a a El Molinón. El campeón del mundo este verano con la selección española hará el saque de honor en los instantes previos al inicio del partido que disputarán este domingo el Sporting de Gijón y el Burgos en el municipal gijonés (19.00 horas). El club gijonés se une a los reconocimientos que ha recibido después de que participara en la consecución del título durante el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

El homenaje del Sporting a Juanjo llega después de que el Ayuntamiento de Gijón también brindara un reconocimiento a los asturianos que estuvieron con la España en el último Mundial. Fue el caso de Juanjo, segundo entrenador, Óscar Luis Celada, exjugador del Sporting y responsable de los servicios médicos de la selección, y de Borja Medio, uno de los cámaras de la Federación Española de Fútbol y extrabajador del Sporting.

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