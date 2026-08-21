Juanjo González hará el saque de honor en el partido entre el Sporting de Gijón y el Burgos
El exrojiblanco y campeón del mundo con la selección española recibirá el homenaje de El Molinón
Juanjo González vuelve a a El Molinón. El campeón del mundo este verano con la selección española hará el saque de honor en los instantes previos al inicio del partido que disputarán este domingo el Sporting de Gijón y el Burgos en el municipal gijonés (19.00 horas). El club gijonés se une a los reconocimientos que ha recibido después de que participara en la consecución del título durante el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.
El homenaje del Sporting a Juanjo llega después de que el Ayuntamiento de Gijón también brindara un reconocimiento a los asturianos que estuvieron con la España en el último Mundial. Fue el caso de Juanjo, segundo entrenador, Óscar Luis Celada, exjugador del Sporting y responsable de los servicios médicos de la selección, y de Borja Medio, uno de los cámaras de la Federación Española de Fútbol y extrabajador del Sporting.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nayib Bukele irrumpe en las vallas publicitarias de Oviedo: 'Soy su fan total y me sé sus discursos de memoria; es el mejor presidente del mundo
- Una de las principales fortunas de España y la Casa de Alba lideran la expansión de Rialto a Europa: estas son las claves de la operación para llevar las moscovitas a otros países
- Las tres nuevas empresas que abrirán en el Calatrava generarán 130 empleos e invertirán 6,7 millones: habrá piscina, SPA y últimas tecnologías sanitarias
- ¿Ganas de verbena? Panorama,Tekila, Assia..las mejores orquestas del circuito estarán en Villaviciosa y ya hay fecha y hora para sus actuaciones
- Fallece un hombre de 70 años tras sufrir una parada cardiaca cuando estaba en un bar de Oviedo
- Dolor en el sector del transporte por la muerte del empresario gijonés Jesús Gil Moreno: 'Era un referente
- Pillan en Siero a un camionero madrileño con el tacógrafo manipulado para falsear los tiempos de conducción y descanso
- Un tren arrolla a una autocaravana en un polémico paso a nivel de Ribadedeva