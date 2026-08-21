Nicolás Larcamón no da por cerrado el mercado del Sporting: "Hasta la última hora hay oportunidad"

El partido ante el Burgos llega como una segunda puesta en escena para el proyecto de Nicolás Larcamón. El técnico asegura que es consciente de los problemas que hubo ante el Sabadell y espera que para esta nueva fecha, el equipo sea más reconocible dentro de su preparación. Sorprendió el míster asegurando que hasta que el mercado no esté cerrado no se pueden descartar nuevas incorporaciones y mandó un mensaje a la afición, agradeciendo el apoyo y asegurando que es consciente de la exigencia del club.

Las declaraciones de Nicolás Larcamón:

Preparación. "Hemos insistido en seguir evolucionando y creciendo en el modelo de juego. Siendo consciente de que solo llevamos una fecha y en la que hemos tomado nota de las conclusiones. Entendiendo de que es largo y hay que ir construyendo en busca de una evolución general de modelo de juego. Los jugadores han completado una buena semana y hemos recuperado algunos que estaban tocados".

Conclusiones. "Partido que no nos conforma el rendimiento global. Los aspectos positivos tienen más que ver con que no jugamos un buen partido y puntuamos o el arco a cero, pero fue mucho más lo que nos quedó consciente que nos queda a deber. Sobre todo en el plano ofensivo, en la propuesta rival y la falta de fluidez, estuvimos por debajo de los niveles de rendimiento. Me quedo con la intención de hacer un diagnóstico completo, con lo positivo y con los que hay que mejorar".

Posiciones. "Corredera manifestó que, por cómo se fue desarrollando el partido, no logramos ponerlo de espaldas y subir la pelota con los centrales. Carecimos de profundidad desde la primera línea. Lo de César, con el ingreso de Hugo era ponerlo en una posición más entre líneas, con un impacto mayor. El doble punta no terminó de generar la producción ofensiva que esperábamos. Lo poco que generamos fue muy claro y profundo, pero posicionalmente hay que ajustar algunas cuestiones para que los jugadores acaben estando en posiciones más favorables".

Burgos. "Con matices y diferencias claras en cuanto a estructura nos lleva a tener unos ajustes. Son equipos distintos con perfil de jugadores diferentes, que van a hacer un desarrollo distinto".

Cuenca. "Muy entusiasmado y contento de llegar al club. Todos sabemos que es un chico joven y que a su llegada nos demostró unas ganas de ponerse a la orden del equipo. El perfil de juego lo conoce, se adapta muy bien a las demandas y que con la preparación que hizo y el juego del Como fue favorable a seguir desarrollando aspectos que tenemos nosotros".

Fichajes. "Nunca uno puede dar sentencia de que el mercado está cerrado, somos conscientes de que hasta la última hora hay oportunidad y cuando todavía la ventana está abierta algo puede cambiar a última hora".

Saque de portería. "Creo que ha llamado la atención. Cuando la presión de los rivales resulta que es a pares y que busca estresar mucho primero, es una idea que, con las características de delantero que nosotros tenemos, poder atraer a la mayor cantidad de jugadores rivales para después dejar condiciones de paso y tiempo para el uno contra uno. Si analizás el partido, sin duda la producción ofensiva estuvo por debajo del volumen que pretendemos generar, pero las pocas acciones que logramos combinar como el giro de Alejo, como el pase filtrado de César en el primer tiempo y alguna acción más aislada, son jugadas con posibilidades de que terminen con real peligro. Cuando no sale pasa muchas veces esto, como que sentir que se partió el equipo, las segundas pelotas...".

Presión. "La afición hay que agradecerle el clima que hubo en El Molinón. Soy consciente de la herencia, un club con años dorados que se anhelan y que trae aparejada toda esa fuerza que amplifica todo hace que el nivel de frustración por no estar en Primera División lleva a esa expresión del estadio. La entiendo, respeto y asumo y soy responsable, como conductor del grupo, tengo que gestionar y hacer filtro para que en la conducción no haya tanta ansiedad y nos tiñe el criterio a la hora de intervenir. Se entiende y estamos comprometidos y si hay alguien que desea que esto agarre un ritmo competitivo para celebrar soy yo. Entiendo mi lugar dentro de esta escena".

Casas. "A la espera de las confirmaciones, Andrés cumple como jugador que pretendemos desde la primera hora. Joven y con un techo muy alto. En la posición tenemos también a Diego y se va a producir una muy buena competencia interna. Esperando confirmaciones con el tema del delantero".

Perfiles. "No en todos los puestos lo pudimos alcanzar, pero uno de los principios a la hora de conformar un plantel es el contraste. Si voy a tener un centro delantero móvil con último desmarque, me gusta también que quizás en variante tener un jugador más de área. Si tengo un Pablo que centra muy bien, que defiende bien como quinto, busco un Konrad o un Nikita que nos pueda desequilibrar sin la necesidad de tener un apoyo corto. Y así en cada una de las posiciones".

Gaspar. "Ese entre líneas lo íbamos resolviendo con Gaspar. El hecho de que Hugo no estén al cine por cien. Teníamos fe en Bruno y al punto de llamarlo para el ingreso. Confiábamos en él. No es cargarle a los delanteros, para lo poco que no se pudo avanzar, fueron ellos los que generaron situaciones claras, pero por debajo de lo colectivamente. Entendiendo que es una primera fecha y evidenciamos, pero también comentaba a los jugadores en el análisis. El año pasado se quedaron 24 partidos, es importante que el día que no estás bien saques algo, y esto sirve como registro, no como objetivo. Hay que puntuar cuando no estamos bien. Si de eso sumas diez, estamos cerquita del play-off. Entender el formato de competencia y su exigencia".

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Gularte. "Es en línea en cuanto a entender a la afición y esa expectativa. La necesidad de ver en lo inmediato los rendimientos para tener certeza de que esta es la temporada que están esperando. Emanuel es consciente que no dio el partido que tenía que dar, pero por la experiencia que tiene lo asume y confía en que su proceso está iniciando y va a demostrar su valía para que la afición lo reconozca".