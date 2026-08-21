El Sporting Atlético se prueba esta tarde ante el Real Avilés
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El Sporting Atlético se medirá al Real Avilés Industrial a partir de las 19:30 horas en el estadio Román Suárez Puerta, en un nuevo test dentro de su pretemporada. También tendrá partido el juvenil A, que se enfrentará al Real Titánico a las 18:30 horas en Las Tolvas. El encuentro servirá igualmente para que el equipo continúe avanzando en su preparación de cara al inicio de la competición.
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