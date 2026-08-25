Más cambios en el Sporting: tres nombramientos de golpe en el seno de la entidad

Después de la destitución de Gerardo García como responsable del Área de Captación del Grupo Orlegi, decisión que ya ha sido tomada y comunicada al propio García, pero que todavía no es oficial, el club ha comunicado nuevos cambios que afectan a la entidad. En concreto tres y que sí que responden al organigrama propio del Sporting. Por un lado, se ha hecho oficial la llegada de Diego Martínez para ocupar el puesto de director general. Por otro, se ha reorganizado a dos miembros como Joaquín Alonso, que pasa a ser el vicepresidente institucional y Jorge Morales, que se convierte en el director de relaciones institucionales.

Diego Martínez González (Burgos, 1986) se incorpora al Sporting como director general, "con el objetivo de potenciar la coordinación interna y la consecución de objetivos de las áreas no deportivas de la entidad", señala el conjunto rojiblanco en su comunicado. Martínez es licenciado en Derecho y ADE, formó parte desde 2015 del departamento de Control Económico de LALIGA. En 2021 se incorporó al Burgos CF como gerente, club en el que lideró su gestión operativa hasta febrero de 2026.

Además, el club también nombró a Joaquín Alonso González como vicepresidente institucional. Joaquín, el jugador que más veces ha defendido la camiseta del Sporting, ostentaba desde 2019 el cargo de responsable de relaciones institucionales. "A partir de ahora, con su nueva posición, continuará con su relevante papel institucional y de representación junto a la presidencia ejecutiva (José Riestra)", añade el Sporting.

También se ha modificado el rol de Jorge Morales Concepción, nuevo director de relaciones institucionales. Morales llegó al Sporting en 2021 como director comercial y desde entonces ha liderado diferentes proyectos del Área de Negocio.

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"Con este movimiento, el Real Sporting potencia un departamento clave en la relación con las instituciones, el mundo empresarial y la sociedad en general. El club continúa dando pasos en el crecimiento de su estructura interna, cuyo buen funcionamiento es indispensable para alcanzar las ambiciosas metas deportivas que se persiguen a corto y medio plazo", remata el cuadro rojiblanco en su comunicado.