La reforma del Sporting sigue en el área deportiva: los cambios desde la llegada del Grupo Orlegi

El Sporting cerró ayer una etapa importante con la destitución de Gerardo García, pieza clave en los últimos mercados rojiblancos y uno de los últimos responsables directos de la faceta deportiva en los primeros años del Grupo Orlegi. Hasta el verano pasado, García era el director de la gestión deportiva y uno de los encargados de planificar las temporadas. Con su salida de la entidad, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, donde actualmente ejercía como responsable del área de captación, tan solo queda David Guerra, apartado de las decisiones deportivas, del primer organigrama que se ideó con la llegada de los mexicanos.

En 2022, el Grupo Orlegi llegó a Gijón tras comprar el club y ese mismo verano inició una revolución interna. David Guerra pasó a ejercer como presidente ejecutivo, función que actualmente desempeña José Riestra, anterior Director Global de Fútbol de Orlegi, es decir máxima autoridad para gestionar la faceta deportiva, junto a Israel Villaseñor, de los tres equipos que tenían: Sporting, Santos Laguna y Atlas.

Actualmente, la organización mexicana solo cuenta con los dos primeros y Guerra ejerce como vicepresidente ejecutivo del club, apartado de las decisiones deportivas y que ha vivido varios cambios de posición en los últimos meses, lejos ya del primer plano y sin entrada en las decisiones relevantes.

De lo que comúnmente se conoce como la dirección deportiva se puso al mando a Gerardo García, un gijonés con experiencia previa en el mercado americano y europeo como miembro de You First Sports, agencia de representación. En los primeros años del Grupo Orlegi muchas de las decisiones se tomaban en conjunto, mientras que Gerardo tenía peso importante en el reclutamiento de futbolistas. Era y sigue siendo Salomón Behar, junto a José Riestra, el responsable en sellar los acuerdos. García era el encargado de poner los perfiles de los jugadores en la mesa para que decidiese el comité de expertos y, si se aceptaban, negociase Behar.

Más recientemente, García fue pieza clave para lograr las cesiones de Jonathan Dubasin, por el que este verano se sacó 4 millones de euros fijos y César Gelabert, probablemente dos de los jugadores más importantes que han pasado por el Sporting en la última década. También es suyo el nombre de Antonio Casas, última incorporación rojiblanca en este mercado.

En los banquillos su opinión también tuvo consideración importante, pero su criterio no estuvo tan acertado, con varios errores notables. García fue gran defensor de Rubén Albés, un técnico que generó expectación a su llegada, pero que los resultados ni el fútbol acompañaron al técnico gallego. García era partidario de mantenerlo hasta final de liga, confiando en la capacidad de reconducir la situación. Finalmente, la decisión no fue esa y se optó por contratar a Asier Garitano, otro de los nombres que gustaban y mucho al gijonés. Al vasco le faltó fútbol, le sobró la mala suerte o, simplemente, no era su momento y tampoco pudo cuajar una temporada entera.

Ya el verano pasado, García pasó al Grupo Orlegi como responsable del área de captación y dejando su puesto a Israel Villaseñor. En el acuerdo con Nicolás Larcamón no intervino, siendo José Riestra el responsable de su contratación.

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Otros dos hombres que también partieron andadura con el Grupo Orlegi y ya no están son Óscar Garro, ex director deportivo de Mareo y Pedro Menéndez, ex responsable de captación de Mareo. Ambos dejaron la disciplina el verano pasado y fueron sustituidos por Felipe Vega-Arango y Emilio Gutiérrez, respectivamente. El primero pasó este año a asumir funciones del Área Internacional, mientras que su puesto lo asumió Jaime Cuesta. Por el momento, solo se mantiene Fredi Lobeiras, que ejerce funciones similares a las de García, de la primera etapa de Orlegi en el Sporting.