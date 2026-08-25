El Sporting recibe 200 entradas para el partido contra el Tenerife

El Sporting ha recibido 200 entradas para el encuentro que se disputa este viernes (21.00 horas) en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife. Las entradas están a un precio de 20 euros y serán gestionadas por el club rojiblanco para los abonados, con prioridad, y socios simpatizantes, aquellos que tengan el Carné Sportinguista, Carné Yogurín o Carné Rojiblanco.

El método de adquisición será el mismo que en temporadas anteriores. Aquellos abonados y socios simpatizantes que deseen optar a una entrada tienen que inscribirse en el Área de Abonados de la página web oficial del club, en la pestaña "Acciones del abonado". El plazo de inscripción estará abierto hasta este miércoles 26 de agosto a las 09:00 horas.

Cada abonado y socio simpatizante podrá inscribir a tres acompañantes con carné de la temporada 2026/27. En caso de que las peticiones sean superiores a las entradas disponibles, el Sporting realizaría un sorteo, eligiendo de forma aleatoria un número de abonado a partir del cual se completarían las entradas disponibles, atendiendo al número de abonado que se inscriba en primer lugar.

Los abonados que sean agraciados con una localidad tendrán que realizar el pago antes de este miércoles 26 de agosto a las 17:00 (no se admitirán pagos fuera de plazo). El envío de las entradas se efectuará de manera digital entre el jueves 27 y el viernes 28 de agosto.

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Los abonados "Embaxadores" que se hayan inscrito y residan en este caso en la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias tendrán prioridad para adquirir las entradas. En el caso de inscribir a más aficionados con carné, deberán ser igualmente residentes en Canarias.