Así fue la entrega de El Molinón de Plata a Otero, toque emotivo y un mensaje ambicioso: "Este año va a ser el bueno"

«El primer año que llegué sentí el cariño de la gente. Donde llego doy todo por la camiseta. Este año va a ser la buena», señaló Otero tras recoger ayer El Molinón de Plata, galardón organizado por la Federación de Peñas Sportinguistas, que le distingue como el jugador más destacado del Sporting en la pasada campaña. El delantero reconoció estar «muy contento de recibir este premio y orgulloso de lo que estoy haciendo». Pero fue su referencia al ascenso la que marcó su intervención: «Llevo cuatro años sufriendo igual que ustedes y ojalá este año sea la vencida».José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, también verbalizó ese mismo mensaje, aunque elevó todavía más la apuesta. El dirigente rojiblanco destacó su relación con Otero, y lo definió como «un jugador que se entrega, que lo da todo».

El presidente ejecutivo, que lleva ocho meses al frente de la entidad, quiso poner también en valor el papel de las peñas y el vínculo que mantienen con el Sporting. «Tengo la fortuna de estar desde hace ocho meses en el club y saber lo importante que son los peñistas y su legado. Este club tiene una energía mágica. Cuando la encaminamos hacia un lugar todos juntos creamos cosas únicas». Y, en esa misma línea, dejó una frase que resume la ambición con la que el club encara la temporada: «Este año va a ser especial. Si somos capaces de unirnos y trabajar juntos y celebrar. Si seguimos trabajamos juntos, con el Ayuntamiento estoy encantado de poder estar, estoy convencido que en diez meses estaremos festejando el objetivo que todos queremos», afirmó Riestra.

La idea de celebrar estuvo así muy presente en un acto que tuvo lugar en el Club Hípico Astur (Chas), en un ambiente cercano y emotivo y con los presidentes de todas las peñas de la Federación. Estuvieron también el presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, Jorge Guerrero. Junto a él, Emilio Llerandi, vicepresidente, y Juan Luengos, miembro de la junta directiva. También acudieron Joaquín Alonso, que estrenaba su cargo como vicepresidente institucional del Sporting; Jesús Martínez Salvador, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gijón; y un histórico del Sporting como Gerardo Ruiz, expreparador físico rojiblanco.

Martínez Salvador destacó precisamente el papel de las peñas y de la afición. «La Mareona es la cosita más grande que tiene el Sporting», afirmó, antes de recordar el respaldo que está recibiendo el equipo: «Venimos de encarar dos partidos en casa donde hemos registrado las cifras de asistencias más alta de la categoría y ahora cuando toca viajar veremos que las peñas están ahí». También puso en valor la continuidad de Otero en el proyecto: «Es una temporada importante donde habéis hecho una apuesta importante donde habéis podido conservar a un crack como Otero. Un jugador que se entrega. A veces salen las cosas u otras no. Pero siempre se valora la entrega». Y añadió: «El Ayuntamiento está aquí para colaborar con las peñas, al club y a la afición. El Sporting es de lo más importante que tiene esta ciudad».

Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, explicó los motivos por los que las peñas han elegido a Otero para esta 60.ª edición. «Quería trasladar a Juan Otero que esto es un premio que otorga lo que es la Federación. Se da este premio a la constancia, a la dedicación y al valor». Guerrero quiso dejar claro que el Molinón de plata no premia únicamente una actuación concreta: «No pedimos que los jugadores pueden salir buenos y malos…. Pero quiero trasladar que este trofeo, que es votado por vosotros, se da al esfuerzo. Otero representa esos valores: se entrega siempre en cada partido».

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Emilio Llerandi, vicepresidente de la Federación, recordó la historia del galardón. «El premio tiene sesenta años, casi los mismos que tiene la Federación; han sido los peñistas que han votado a Otero, y grandes jugadores atesoran este trofeo. Dos galardones Joaquín Alonso, que estrena vicepresidencia», señaló.