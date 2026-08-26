Mala suerte para el Sporting: Gaspar Campos enciende las alarmas Mareo y apunta a baja en Tenerife

Gaspar Campos, atacante del Sporting de Gijón, se ha lesionado esta mañana durante el entrenamiento del conjunto rojiblanco en la Escuela de Fútbol de Mareo. El futbolista ha sufrido molestias en el isquio, en la misma zona que ya le impidió participar en el partido ante el Sabadell. La lesión se produce a pocos días del próximo compromiso liguero del Sporting, que se medirá al Club Deportivo Tenerife (viernes, 21 horas). En principio, Gaspar Campos apunta a ser baja para ese encuentro y no está previsto que viaje mañana con la expedición rojiblanca rumbo a la isla. El alcance exacto de la lesión todavía está pendiente de determinarse. El atacante deberá someterse a las correspondientes pruebas médicas, que permitirán conocer con mayor precisión la dolencia y establecer los plazos de recuperación.A la espera de esos resultados, las primeras sensaciones no son positivas y Gaspar podría tener que permanecer de baja algún partido más, en función de la evolución de la lesión y de los resultados de las pruebas.

Se trata, además, de una zona que ya había generado problemas al futbolista y que le obligó a perderse el encuentro frente al Sabadell. Ahora, la recaída, si se confirma, supone un nuevo contratiempo para el atacante y para el cuerpo técnico rojiblanco. Las pruebas médicas determinarán finalmente el alcance de la lesión y si el futbolista tendrá que perderse algún compromiso más además del encuentro ante el Tenerife