Manu Rodríguez, su consejero en el vestuario y la defensa del sistema de Larcamón en el Sporting: "Vamos a ir a muerte"

Manu Rodríguez, centrocampista del Sporting de Gijón, fue este miércoles protagonista en la sala de prensa de Mareo.

Proceso. “Estoy viviendo todo con naturalidad. Cuando me tocó la etapa de subir lo viví con ilusión. Lo viví todo con tranquilidad. Ahora que llevo más tiempo estoy más asentado. Pero la idea es la misma: mejorar cada día y aportar lo que pueda y aprender”

Triunfo al Burgos. “Significa mucho. Le debíamos a la afición un mejor partido tras las mala sensaciones del primer partido. Es importante empezar bien. Ahora vamos a Tenerife, que viene en buena dinámica. Pero vamos a ir allí a por los tres puntos y sin miedo”

Vestuario. “Estoy hablando más con Corredera. Juega en mi posición y puedo aprender mucho. Tengo esa relación cercana, le pido consejos. Hablamos mucho de táctica. Pero tengo una muy buena relación con todos”.

Borja Jiménez. “A final de temporada cuando se anunció que Borja no estaría más con nosotros le agradecí la confianza. Desde el primer momento me sacó el campo. Estoy agradecido a él y a Alex, del cuerpo técnico, pero también a mis compañeros. Su trato fue muy importante para que tenga confianza y demostrar”

Larcamón. “Tácticamente han cambiado las cosas. Principalmente por el esquema, que es distinto. Cada entrenador tiene sus ideas: viene con muchas ganas y esa energía nos contagia. Quiere un equipo valiente, agresivo y dominador. El sistema es la primera vez que jugamos de tres (centrales). Estamos en ese proceso de encontrarnos más cómodos. Vengo de una etapa en el Celta en la que jugamos así. Y por el perfil de plantilla que tenemos creo que nos favorece ese sistema. Estamos convencidos y vamos a ir a muerte”.

El Molinón. “Nunca había sentido algo parecido. La primera vez siempre impacta. Recuerda el primer día: al principio notas esa diferencia y el ambiente es distinto, pero cuando saltas al campo y estás ahí te evades del ambiente y la presión”.

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Margen de mejora. “Tengo margen de mejora. Me cuesta algo más la parte física; es algo en lo que estoy incidiendo. Con lo joven que soy, hay para mejorar en muchas cosas: físicamente, tácticamente y técnicamente”