Larcamón ensalza el trabajo de Gerardo tras su despido y la implicación de Irarragorri en el Sporting: "Está muy involucrado"

Nicolás Larcamón, entrenador argentino del Sporting de Gijón, ofreció este jueves en Mareo la comparecencia previa al encuentro que el conjunto rojiblanco disputa este viernes ante el Tenerife, a las 21:00 horas. El técnico puso el foco en la necesidad de mantener la identidad del equipo también lejos de El Molinón, pero también abordó cuestiones relacionadas con la actualidad del proyecto. Larcamón elogió especialmente la labor de Gerardo García, responsable hasta este lunes del área de ojeadores de Orlegi Sports, y destacó su conocimiento del club y de los mercados. También se refirió a Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegi Sports, durante su estancia en Gijón, y valoró el contacto mantenido con el empresario mexicano, al que definió como un propietario muy involucrado en el día a día del club y con amplia experiencia en proyectos deportivos.

Partido como visitante: “La ambición es sostenernos en identidad dentro y fuera. Hay aspectos que van a ser muy diferentes, sobre todo con lo que es El Molinón. Pero es un once contra once. El campo del Tenerife, las condiciones, el clima no va a ser importante… tenemos que ir a buscar nuestro fútbol y seguir puntuando. Es importante para la construcción de este inicio de temporada”.

Lesión de Gaspar: “Posiblemente no esté para Tenerife. Para plazos, es prematuro para definirlos. Es una baja sensible, sobre todo porque sentimos que lo venía haciendo muy bien en la preparación. Ojalá se ponga al nivel que nos supo mostrar, es una pieza importantísima”.

¿Cambiaste el sistema ante el Burgos?: “Es un debate táctico. El fútbol tiene diferentes fases, en defensa y en ataque. En la necesidad de dar sentencia, se hablaba de la línea de cinco defensas cuando Diego y Andrés son laterales. Y jugamos mucho con línea de cuatro. O tres centrales y dos carriles. Va a ser difícil distinguir. Podemos hablar de perfiles nominales de los jugadores, pero si los cambias de posición o no hacen lo que quieres… Reducir el juego a un solo sistema es limitarlo demasiado. El fútbol, a términos tácticos, ha evolucionado mucho. Ningún equipo defiende y ataca con un solo sistema. Durante los partidos va mutando para complicar las referencias del rival. Es un debate obsoleto para hablar de cómo se identifica la propuesta de los equipos. Si necesitás una foto, jugamos con línea de cuatro”.

Juan Otero: “Son complementarios. Juan puede ser segunda punta y Casas jugar de referencia. O jugar los dos a la misma altura. No solo tienen finalización y área. Tienen versatilidad para jugar si queremos con dos puntas, jugar en corto. Juan viene siendo muy positivo y Antonio nos da competencia interna”.

Casas: “Llegó tras semanas entrenando por su cuenta. Él ya es parte de la convocatoria, viajará y muy posiblemente sume minutos. Iremos viendo cuantos y de qué forma. Ya está para darle soluciones al equipo. Es un jugador que tiene la capacidad de jugar con Juan, Alejo, César… Siento que su llegada es muy positiva. Ojalá encontremos cuanto antes su mejor versión. No deja de ser un jugador que no tuvo mucho minutos la temporada pasada y en verano no trabajó junto a un grupo durante varias semanas”.

Venta de un futbolista: “Lo dije porque en tiempo de mercado, ya ha habido casos de equipos cerrados y ofertas de mayor presupuesto desajustan un proyecto armado. En cuanto a nosotros, estoy conforme con el plantel que tenemos. No hay que temer por algo. Los que tengo son los que quiero. La baja de Dubasin es el único asterisco. Pero podía tener ofertas tentadoras. La planeación que habíamos marcado se cumplió con todo. Es la mejor noticia”.

La versión como visitante: “Es difícil disociar el ambiente. Todo está muy vinculado, lo mental y lo futbolístico. Vamos a tener que cumplir con ambos aspectos. La ambición es la de plantarnos allí, hacerlo de una manera que nos identifique con una idea de juego. Contra el Burgos quisimos buscar el segundo y al final no pasó nada en nuestra contra. Esa capacidad de ir resolviendo en función del desarrollo. No vamos a resistir, vamos a plantarnos. Tendrá matices diferentes que jugar en El Molinón hacerlo ante un equipo que viene de ganar dos partidos seguidos y ascender. Nuestra ambición está en ir a plantarnos y desarrollar nuestro fútbol”.

El Tenerife: “Viene con una inercia y un entusiasmo propio de un ascenso. Han tenido un buen inicio, es algo consistente. Tiene un entrenador que conoce bien la liga y tiene claro a lo que juega. Es un equipo muy físico y trabajador. Nos encomendamos a ir con mucho carácter y atrevimiento. No va a salirse del perfil de paridad de estos partidos. La Segunda división desconoce de presupuestos y antecedentes. Hay que estar muy determinados a empujar el detalle a nuestro favor. Queremos jugar un fútbol ambicioso”.

Doble pivote: “Los jugadores nos dan la posibilidad de cambiar de referencia al rival. Tienen libertad en favor de abrir líneas de pase y descubrir nuevas combinaciones. Tienen fuelle físico los dos (Álex y Manu) y nos da para tener el balón. Nacho viene creciendo a gran nivel y está consolidado. Me gusta mucho. Quiero verlo en su mejor versión. Es un referente en el club”.

Irarragorri: “Uno de los cometidos del viaje era tener espacios más personales. Tuvimos alguna charla y cenamos. Hablamos del proyecto, del club, de los antecedentes en el fútbol mexicano. Como propietario está muy involucrado en el día a día del club. Tiene mucha experiencia en proyectos deportivos y le ha ido bien. Quiere que esta temporada sea positiva para todos”.

Las salidas en el proyecto: “Depende del área y del impacto que pueda tener. A Gerar (Gerardo García) lo conozco hace muchísimos años. La decisión de su salida fue al término del mercado. Al siguiente podríamos notar cuando nos resente esa figura. Es un chico que está muy metido en los mercados. Conoce la idiosincrasia del club. Yo estoy encomendado a estar al 100% con el equipo. Cuando sale una persona, uno siempre está mucho más pendiente de cómo se queda todo en lo personal. En estas horas pensé más en Gerardo. Lo vi tranquilo y seguro, pensando que era lo mejor para él. No pensé en el próximo mercado. Cuando llegue ese momento, estará esa figura que nos ayude. Tenemos pendiente una cena con Gerardo y su familia. Cuando alguien se va, me quedo más con cómo está la persona”.

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La promesa con Pepe Riestra: “La hizo medio cinematográfica (risas). La charla con Pepe fue íntima. Me llamó por la posibilidad de valorarme en otro proyecto y le planteé que me encantaría ir a España. Mi deseo era dirigir aquí. Eso implicaba un desafío enorme. Había diferencias económicas y quería venir aquí. El objetivo no lo evado. Todo gira en torno al Sporting en Asturias. Quiero consumir el objetivo en un año pero hay que edificarlo partido a partido. No hay mejor criterio que hablar de promesas espectaculares. A lo que tenemos que estar obligados es hacer un inicio de temporada con una buena bolsa de puntos. Y luego ir a por el siguiente grupo de partidos. La punta de la montaña está clara, pero si estás mirando hacia arriba y no das bien el primer paso… La imagen es clara”.