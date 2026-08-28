Gaspar se suma a las bajas de Guillamón y Ferrari en el Heliodoro Rodríguez López
Gaspar Campos, atacante del Sporting de Gijón, se sometió en el día de ayer a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión en el isquiotibial que avanzó este periódico. El futbolista todavía no cuenta con un diagnóstico claro y será en las próximas horas cuando se conozca el alcance exacto de la dolencia.El atacante ya se quedó ayer en Asturias y causará baja para el encuentro que el Sporting de Gijón disputa esta ncohe en Tenerife, junto a las ausencias de los también lesionados Ferrari y Guillamón. Su presencia en los dos siguientes compromisos, ambos en El Molinón ante el Girona y el Eldense, también está en seria duda. En principio, es bastante probable que Gaspar tampoco pueda participar en esos dos encuentros, aunque todo queda pendiente de lo que certifiquen los exámenes médicos. En cualquier caso, en el club se lleva con prudencia a la espera de diagnóstico definitivo.
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