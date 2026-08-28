Nicolás Larcamón, tras la victoria del Sporting de Gijón en Tenerife: "Veo al grupo con ambición importante"

Nicolás Larcamón, entrenador del Sporting de Gijón, celebró el triunfo 0-1 en Tenerife: "Volvemos a evidenciar un espíriitu y una intensidad claves"

ANÁLISIS DEL PARTIDO. «Me quedo con muchas cosas positivas. Por momentos estuvimos algo imprecisos ante un rival intenso en la presión y que destaca por su esfuerzo y juego físico. A pesar de eso generamos el gol, hicimos otro y tuvimos la de Otero. Ambicionamos generar más, pero es fundamental sumar otra portería a cero con rendimiento consistente. Volvemos a evidenciar un espíritu y una intensidad claves para desarrollar la intensidad que pretendo. Además de los 3 puntos fuera de casa ante un rival que venía de 6 de 6»

ARBITRAJE. «Desde mi punto de vista la mano no precede al remate, como indica el reglamento. Uno respeta las decisiones de los árbitros y no me voy a extender mucho en eso»

GOL ANULADO. «No pedí explicaciones al árbitro con el gol anulado. Son interpretaciones. Hay un par de decisiones que sentía que nos ponía la cancha encima, pero fue una interpretación de que la mano roza en una posición poco relevante en mi punto de vista y luego la jugada se cerró bastante. Hay que saber que de julio a julio esas polémicas se reparten a favor y en contra. Hay que estar tranquilos y trabajar en lo que nos compete»

AMBICIÓN. «Veo en el grupo una clara demostración cotidiana de tener ambiciones muy importantes; defenderse colectivamente, con un juego muy hermanado. Es una categoría muy igualada y por eso quiero reconocer los aspectos positivos, incluso en la jornada 1. Hay que mantener el equilibrio y ser ecuánimes sabiendo que es un camino muy largo, hay que mantener el foco, que venimos haciendo cosas bien pero que hay que atacar ese margen de mejora. Podemos hacer cosas aún mejor para buscar esa mejor versión de rendimiento colectivo. Este gran inicio tiene muchísimo que ver con el gran trabajo de los jugadores. Esa disposición a defender el escudo como lo hacen nos da un gran inicio, pero no es más que eso, queda muchísimo aún por delante»

LOS NUEVOS. «A Iosifov lo incorporamos con la decisión de que nos generase mucho, al igual que Konrad, que hoy jugó en una posición diferente con un trabajo más sucio, pero confío mucho en él. También en Sarco, que entró a un nivel espectacular. Viene haciendo un trabajo muy humilde, hizo una gran semana previa. Nacho, Loum, vienen de un receso muy importante en su carrera. Nacho respondió muy bien y Loum tuvo muy buen ingreso. Ese todos juntos aquí se está construyendo y eso es lo más positivo que me llevo del partido»

CAMBIOS. «Estamos para darle soluciones al equipo. Llego al grupo con un mensaje en el que destacaba el todos juntos para aportar soluciones. Se lo dije en la previa, este partido lo ganarían los que ingresen. Más allá de la gran acción individual de Nikita, todos los que entraron en el segundo tiempo nos dieron esas soluciones y nos mantuvieron competitivos hasta el final y defienden nuestras decisiones de pizarra»

PRIMER TIEMPO. «En el primer tiempo nos costó generar. Esta será una plaza muy complicada para todos los equipos como le pasó al Almería que se fue de vacío. La propuesta de un entrenador muy experimentado en la categoría y la forma de jugar de su equipo le hacen muy difícil y más en su campo. Hay que valorar mucho este triunfo y el trabajo de los jugadores, pero siendo humildes sabiendo lo que tenemos por mejorar. Sumamos buenas sensaciones en diferentes matices en estas tres primeras jornadas»

OCASIONES. «El Tenerife puso más balones a zonas de finalización, pero ocasiones de peligro creo que generamos más. Sabíamos que ese carril de Iosifov les sería difícil de defender en área por su sistema. Queremos tener más volumen de ataque, aunque siento que fuimos justos ganadores. Fue un rival muy bien trabajado, con el antecedente de un ascenso que genera ese entusiasmo, que fue evidente en el Sabadell, también en el Tenerife o en el Celta Fortuna en este inicio. Venimos cosechando puntos que no será fácil para otros equipos, pero tenemos que trabajar en sostenernos en ello y con una semana complicada en la que tocará recibir al Girona que es un rival difícil»

LOUM. «Celebro por Loum su regreso. Es un jugador de jerarquía, con trayectoria en clubes importantes, y es un chico con una luz y alegría espectaculares. Me pone bien que a una persona como él las cosas le vayan a favor. Creo que hizo un buen ingreso, el partido requería sus características, sostuvo la presión, defendió el área, con continuidad mejor o peor en el juego, pero en su primer día tras tantos meses, con ese nerviosismo propio… Llega en un momento importante para él, sin Guillamón y tampoco Manu ahora, aunque esperamos que no pase a mayores. Si lo sabemos llevar al mejor nivel que dio en su carrera nos va a dar mucho»

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CASAS. «Tomamos la decisión de que Casas no participara. Era importante sostener la presión, por eso dimos entrada a Sarco tras el gran trabajo de desgaste de Gelabert. Luego esos esfuerzos por fuera los podía hacer Iker con más solvencia defensiva. Eso privó a Casas de debutar, pero llegó esta semana, se está conociendo con los compañeros. Sabía que podía ser solución hoy, barajamos que entrase él por Gelabert, pero priorizamos al jugador que venía trabajando con nosotros y nuestro modelo de juego. Creo que la decisión fue acertada porque nos sostuvieron en nuestra idea»