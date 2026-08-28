El Sporting de Gijón llega al campo del Tenerife... ¡En taxi!: incidente con el autocar del equipo

Surrealista la llegada del Sporting de Gijón al Heliodoro Rodríguez López. La expedición rojiblanca se vio obligada a desplazarse en taxis hasta el estadio después de que el autobús que debía recoger al equipo en el hotel de concentración no acudiera a la hora prevista, provocando una llegada tan insólita como llamativa en la previa del partido de esta noche frente al Club Deportivo Tenerife. Todo fue un malentendido.

Los jugadores del Sporting, integrantes del cuerpo técnico y miembros de la expedición tuvieron que abandonar el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey, donde se encontraba concentrado el conjunto rojiblanco, en diferentes taxis para poner rumbo al Heliodoro. La situación obligó a improvisar sobre la marcha el desplazamiento habitual del equipo y provocó que los futbolistas fueran llegando al entorno del estadio de una manera completamente diferente a la prevista: en pequeños grupos y bajándose de vehículos particulares, en lugar de hacerlo de forma conjunta desde el autobús oficial del club.

La situación se complicó todavía más al alcanzar las inmediaciones del estadio. Por motivos de seguridad, había zonas acordonadas y calles cerradas al tráfico y al paso de vehículos, por lo que los taxis no pudieron dejar directamente a los futbolistas en el punto habitual de acceso de la expedición. De esta forma, algunos jugadores tuvieron que recorrer a pie aproximadamente 300 o 400 metros hasta alcanzar la entrada del estadio, apareciendo de repente por mitad de la calle con sus bolsas y pertenencias y dirigiéndose hacia el recinto entre la sorpresa de los aficionados y de las personas que se encontraban en la zona.

La imagen resultó especialmente surrealista: futbolistas del Sporting caminando hacia el Heliodoro Rodríguez López después de bajarse de los taxis, mientras algunos se reían, grababan la escena con sus teléfonos móviles y comentaban entre carcajadas lo que estaba ocurriendo. Nada que ver con la habitual llegada ordenada de una expedición profesional, con el autobús estacionando junto a la puerta del estadio y los jugadores accediendo directamente al vestuario. En esta ocasión, el conjunto rojiblanco tuvo que completar los últimos metros prácticamente como cualquier aficionado que se acerca al campo.

Todo ello provocó además un retraso de alrededor de 12-15 minutos sobre el horario inicialmente previsto para la llegada de la expedición al estadio. El Sporting tenía previsto alcanzar el Heliodoro aproximadamente a las 18:30 horas en Canarias —19:30 en la Península—, pero la ausencia del autobús y la necesidad de recurrir a los taxis, además del tramo que algunos jugadores tuvieron que realizar caminando por las restricciones de seguridad, alteraron el dispositivo habitual de llegada.

El incidente se produjo en los minutos previos al CD Tenerife-Sporting de Gijón, correspondiente a la tercera jornada de LALIGA HYPERMOTION, que arrancará a las 21:00 horas en el Heliodoro Rodríguez López. La expedición rojiblanca, con los jugadores ya en el estadio y preparando el encuentro, tuvo que solventar de una manera absolutamente atípica un desplazamiento que estaba previsto realizar de forma rutinaria desde el hotel de concentración.

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Entre los integrantes de la expedición y representantes del club presentes en el desplazamiento se encontraban también José Riestra, Joaquín Alonso e Israel Villaseñor en una llegada que dejó una de las estampas más curiosas de la previa: los futbolistas del Sporting apareciendo por las calles próximas al Heliodoro en taxis y completando a pie los últimos metros hasta el estadio.