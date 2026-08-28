El Sporting de Gijón se prueba a domicilio: la previa del encuentro ante el Tenerife

Aunque se presenta como un recién ascendido, el inmaculado arranque de este competitivo Club Deportivo Tenerife de Cervera -6 puntos de 6 y líder de la categoría- exigirá al proyecto de Nicolás Larcamón en el Sporting (21.00 horas, Movistar+) dar lo mejor de sí mismo. Será también el estreno del entrenador argentino sin el calor de El Molinón, donde ha amarrado ya 4 de 6 puntos hasta convertir las razonables dudas causadas tras un gris arranque en las mejores expectativas después de superar al prometedor Burgos. Ese triunfo vitamínico ha insuflado dosis de optimismo en el renovado proyecto rojiblanco hasta el punto de presentarse convencido en un campo siempre complejo como es el Heliodoro, en el regreso de Álex Corredera a las islas. El partido es sin duda un muy exigente test para medir el grado de cococción del proyecto.

El Tenerife se ha mostrado hasta ahora como un equipo muy competitivo y duro, sin achaques del cambio de categoría y manteniendo esa energía habitual de los equipos que llegan en una línea ascendente con el impulso del regreso. El conjunto de Cervera ha arrancado con pleno de victorias y se presenta como un rival exigente en un escenario siempre complejo como es el Heliodoro.El debate en Gijón ya no está en si los jugadores se adaptan o no al sistema de Larcamón, sino en que el ruido sobre algo mucho más "obsoleto" para descifrar si el argentino ha rectificado en su idea de tres zagueros o, en cambio, si Cuenca es en realidad lateral izquierdo. Larcamón despejó todas las dudas garantizando que ninguna de las dos opciones es correcta al asegurar que el sistema es dinámico y, por lo tanto, sujeto a cambios.

Más allá de los comentarios no se prevé una gran revolución en el once de Larcamón, que mantiene el hermetismo en torno a una convocatoria en la que no facilitó los desplazados pero donde Gaspar Campos se quedó en tierra -pendiente del resultado de las pruebas tras lesionarse en el isquio-. En principio, repetirá el once en Tenerife que venció al Burgos a la espera de mantener el sobresaliente rendimiento defensivo (0 goles encajados en 2 partidos) y con el objetivo de conseguir generar ocasiones a un equipo siempre trabajado como son los de Cervera. Así, Gelabert y Otero ocuparán los dos puestos del ataque, aunque el bonaerense se guarda el as bajo manga de Antonio Casas, que apunta a disputar sus primeros minutos con la camiseta del Sporting. También de Alejo Sarco, a quien le está pasando factura el desembarco a España, como a Gularte, que volverá a empezar el partido en el banquillo. Son baja Gaspar, Ferrari y Guillamón.

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Alejandro Irarragorri,presidente del Sporting, en principio no estará para el partido ante el Tenerife, después de una semana muy intensa en Mareo tras los cambios estructurales en el organigrama del club rojiblanco y en la que ha mantenido un encuentro con Nicolás Larcamón.Mientras, Salomon Behar, responsable del área de Trade, regresó ayer a México después de mantener distintas reuniones con los miembros de la dirección deportiva del club y de la cantera. En Tenerife, por otro lado, se encuentran liderando la delegación del club rojiblanco José Riestra, como presidente ejecutivo, y Joaquín, de estreno en su nuevo cargo como vicepresidente institucional de la entidad rojiblanca.