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Última hora: Manu Rodríguez apunta a ser baja en el Sporting ante el Tenerife

El medio gallego tiene molestias y en principio no estará a disposición

Manu Rodríguez, controlando el balón.

Manu Rodríguez, controlando el balón. / Angel Gonzalez / LNE

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Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

El Sporting de Gijón afronta esta noche una nueva jornada de competición con una duda importante en el centro del campo. Manu Rodríguez apunta a ser baja para el encuentro que el conjunto rojiblanco disputará a partir de las 21.00 horas ante el Club Deportivo Tenerife en el estadio Rodríguez López.

El centrocampista arrastra molestias físicas que ponen en riesgo su participación en el duelo frente al conjunto dirigido por Álvaro Cervera. Su posible ausencia supondría un contratiempo importante para Nicolás Larcamón, que pierde una alternativa relevante en la medular.

El entrenador argentino ha decidido mantener el hermetismo durante toda la jornada y no ha hecho pública la convocatoria del Sporting. Una decisión que mantiene abiertas varias incógnitas antes de un partido que se presenta exigente para el conjunto gijonés.

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La posible baja de Manu Rodríguez se sumaría a la de Gaspar Campos, también pendiente de los resultados de las pruebas médicas después de sufrir molestias en los isquiotibiales.

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