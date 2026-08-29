La intrahistoria del último" fichaje" del Sporting de Gijón: 303 días de calvario y un "babayu" en Tenerife

Y de nuevo, Mamadou Loum. La vuelta del mediocentro senegalés supone el último refuerzo para el Sporting, que dio el mercado por cerrado con la llegada de Antonio Casas. Aunque todavía le queda trecho por recorrer, el regreso de Loum tiene casi el valor de una incorporación. Después de diez meses de espera, el poderoso centrocampista ya ha vuelto a sentirse futbolista y a competir con el equipo. Ante el Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López, Larcamón le dio minutos en la segunda parte. Entró en el minuto 59 y completó el tramo final del encuentro, un paso más después de un largo calvario.

Loum se rompió el tendón de Aquiles izquierdo el 29 de octubre de 2025, durante el calentamiento del partido de Copa del Rey entre el Caudal y el Sporting en el Hermanos Antuña de Mieres. La lesión fue de tal gravedad que nadie se aventuró entonces a poner plazos ni a garantizar un regreso óptimo de un jugador que había llegado el verano anterior con un estatus importante, después de su paso por el Oporto y el Alavés en Primera División. Aquello fue un enorme mazazo. El senegalés tuvo que pasar por el quirófano y afrontar una recuperación larga, exigente y sin atajos. No muchos esperaban que estuviera listo 303 días después.

Se dejó la vida en volver. Su profesionalidad, machacándose con los servicios médicos, con dobles sesiones y muchas horas de trabajo, le ha permitido completar una recuperación de casi diez meses. El esfuerzo ha tenido recompensa. Primero volvió a una convocatoria y, ante el Tenerife, dio el siguiente paso con sus primeros minutos de competición oficial desde aquella inoportuna lesión en Mieres. Loum estuvo más de media hora en un contexto máximo de exigencia, en un partido muy abierto y con el Sporting obligado a competir hasta el final. Una prueba importante para comprobar cómo respondía su físico después de tantos meses parado y que superó con solvencia.

Pero Loum sigue siendo Loum. Bonachón, divertido, espontáneo, con un gran sentido del humor y muy bromista, ha mantenido ese carácter durante los meses más complicados de su recuperación. En ocasiones hasta se anima con el bable. Después del triunfo en Tenerife, el propio Loum apareció celebrando la victoria y soltó un "babayu" en un vídeo que resume bien ese carácter cercano y alegre que le ha convertido en una figura querida dentro del grupo.

Y ahí está también una de las claves de su regreso. Larcamón recupera a un mediocentro con físico, experiencia y jerarquía, pero también a un futbolista que conoce el vestuario, que sabe competir y que puede ofrecer alternativas en una plantilla que todavía está en construcción. El técnico ha ido repartiendo minutos y responsabilidades entre los jugadores que tiene disponibles y ya ha demostrado que no le tiembla el pulso para recurrir a la cantera, con Ferreres e Iker Martínez en dinámica del primer equipo y Enol Prendes formando parte habitual del grupo. Loum es, por todo, otro refuerzo más.

Por otro lado, Larcamón tendrá que seguir haciendo cuentas con la enfermería. Gaspar Campos estará varias semanas apartado de los terrenos de juego por su lesión en el bíceps femoral y se perderá un mes de competición. A Gaspar se suma Manu Rodríguez, afectado por una tendinitis, cuya evolución marcará los plazos de su regreso. También continúa de baja Hugo Guillamón, que sufrió una rotura de fibras en el gemelo derecho durante el encuentro frente al Sabadell y deberá permanecer alrededor de un mes apartado de los terrenos de juego.

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En el capítulo de recuperados, el siguiente en apuntarse a la dinámica del grupo será Andrés Ferrari, al que todavía le quedan un par de semanas para completar su recuperación. El delantero uruguayo es otra de las piezas que Larcamón espera recuperar próximamente. Mientras, el entrenador sigue mirando hacia Mareo y dando espacio a los jóvenes, con Ferreres e Iker Martínez ya utilizados y Enol Prendes en dinámica del primer equipo.