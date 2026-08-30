Álex Corredera: "La primera jornada nos queríamos matar y la realidad es que no cambiamos tanto"

Álex Corredera regresó el viernes al estadio Heliodoro Rodríguez López, donde fue feliz, y lo hizo de la mejor manera posible: con una victoria del Sporting ante el Tenerife (0-1) de mucho valor para el conjunto rojiblanco. El centrocampista atendió a LA NUEVA ESPAÑA, único medio de prensa escrita desplazado al recinto tinerfeño, en la zona mixta, todavía con la satisfacción de haber sumado tres puntos en un escenario siempre complicado.

Victoria muy importante, también por lo que supone dar un golpe encima de la mesa: siete puntos de nueve y un inicio de temporada casi inmaculado.

Bueno, victoria muy importante, sobre todo por sumar tres puntos fuera de casa, que es una asignatura que esta temporada tiene que ser primordial. Porque podemos crecer mucho en casa, con nuestra gente, pero fuera va a ser muy importante ser un equipo solvente, sólido. En un campo siempre complicado. Yo sé que venir aquí es muy difícil. Además, el Tenerife sabe muy bien a lo que juega, ha empezado muy bien la temporada, viene con una dinámica muy positiva del año pasado, manteniendo el bloque, manteniendo la idea, y nosotros aún estamos medio en construcción. Estamos muy contentos, muy contentos por mantener otra portería a cero, muy contentos con la implicación del grupo, claramente muy autocríticos también en que nos falta muchísimo por crecer y por mejorar. Lo saben todos los jugadores, desde el cuerpo técnico, y bueno, en eso nos vamos a centrar. Pero sí en construir a partir de la victoria , que es más fácil, y como decimos nosotros, los días que a lo mejor no estamos tan finos o que no estemos tan bien, ganar, sacar puntos, es primordial y ha sido así.

Habla de un equipo en construcción, pero el balance son siete puntos de nueve, muchos jugadores nuevos, un nuevo entrenador… La adaptación está siendo muy rápida, ¿no?

Sí, sobre todo a nivel de implicación del grupo. Creo que desde el principio tanto el cuerpo técnico como los jugadores hemos conectado muy bien. Ellos han venido con una idea clara, pero a la vez muy abiertos a escuchar, muy abiertos a entender, muy abiertos a ver qué opina el grupo de todo, cómo se pueden adaptar mejor y, bueno, encontrar soluciones. Igual con los chicos nuevos que han llegado, con Nikita, con Alejo (Sarco), con Duñabeitia, con Cuenca, que vuelve. Pero bueno, todos a muy buen nivel poco a poco. Yo creo que vamos a crecer mucho. Creo que el Sporting de hoy en poco o en nada se va a parecer al de dentro de diez jornadas, pero lo que sí creo que debemos mantener en común es ser un equipo así de solidario y de sólido, porque eso nos va a dar la capacidad de poder sumar muchos puntos.

Salvo que suceda algún contratiempo, la plantilla está cerrada. Sé que la pregunta es a veces difícil, pero ¿hay mejor plantilla que la temporada pasada?

Bueno, eso es muy subjetivo, pero creo que el grupo ha hecho un gran esfuerzo en traer soluciones. Creo que una de las asignaturas pendientes que teníamos era que durante los partidos pudiéramos maniobrar desde el banquillo con jugadores que nos dieran diferentes alternativas, y creo que también eso tiene que ser algo muy importante: que jugadores que puedan entrar de refresco nos den ese plus, ese extra. Ya sea como ha podido hacer Alejo (Sarco), que ha hecho un partido terrible cuando ha entrado, terrible de bueno. Se las ha quedado prácticamente todas, lo podíamos encontrar, además ha metido el gol. Como jugadores que han entrado como Pablo, que lo ha dado todo; como Diego, que ha entrado, que no es fácil, muy solvente; pues bueno, al final eso es lo que… Como Iker también, y Loum, que vuelve. Creo que los que han entrado nos han aportado muchísimo y esa tiene que ser la tónica de la temporada. Porque creo que una de las asignaturas pendientes del año pasado era poder mejorar ahí, y creo que si mantenemos esta línea vamos a ser un equipo muy difícil de ganar, porque vamos a ser sólidos y luego tenemos la capacidad de, a lo mejor, en cualquier chispazo, poder ponernos por delante, como en Tenerife.

Larcamón ha pedido en rueda de prensa un poco de prudencia también, tener los pies en el suelo.

Por supuesto. Al final estamos en la jornada 3. Hace diez días nos queríamos matar todos con el partido que hicimos contra el Sabadell, o sea que la realidad es que tampoco ha cambiado tanto. Sí que es verdad que de ese día, de lo poco que sacamos positivo, porque fue un partido bastante malo del equipo, lejos de lo que queremos ser, lo positivo que sacamos es que en un día muy malo conseguimos sacar un punto. Pues bueno, en días, como he dicho, cuando no estás tan fino también, sacar puntos va a ser clave. Y sobre todo ser este equipo que crea en lo que hace, que se sepa juntar en los momentos complicados. Hoy, por ejemplo, sabíamos que cuando nos hemos puesto por delante, pues que no nos importaba que el Tenerife tuviera el balón, porque creíamos que no era un equipo que nos pudiera encontrar tan fácil balones por dentro o situaciones que nos pudieran generar. Era más cuestión nuestra de poder sacar despejes fuera, de no perder balones, de no regalar. Y bueno, creo que así ha sido. Nos han encontrado alguna jugada por fuera, pero bien solventada con los centrales y con los laterales, así que…

Nikita Iosifov ha hecho un partido espectacular, ha dado dos asistencias, una que, con la mala suerte, se anula en el gol polémico a Guille Rosas y luego la jugada del gol de Alejo (Sarco).

La jugada del gol es salvaje. La verdad que el control que hace, cómo se lleva en velocidad a César, que es un tío rápido, al central también, y luego la capacidad para elegir bien el pase, espectacular. Además, bueno, estamos encontrando en esa posición a Nikita, pues entre carril, extremo, dependiendo del momento del partido, de la altura, y se está adaptando muy bien. Es un chico humilde, trabajador, nos va a dar muchísimo, maneja las dos piernas, nos ayuda mucho y, bueno, también le buscamos mucho, porque sabemos que tiene ese desequilibrio, que nos puede ayudar a hundir a los rivales.

Y la última, ¿cómo ha sido la vuelta, a nivel personal? ¿Cuántas emociones?

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Bueno, bien. Aquí estoy muy feliz. Es verdad que la gente siempre me ha mostrado muchísimo cariño, y eso es lo que me llevo. Estoy muy agradecido por el tiempo que estuve aquí y, bueno, la verdad que me sirvió también de paso, previo a llegar al Sporting, donde estoy encantado, donde quiero seguir creciendo, mejorando, ayudando al equipo. Así que bueno, muy feliz por volver y, a la vez, muy feliz también por estar donde estoy y poder seguir construyendo con este equipo, con estos compañeros, y llevar al Sporting a donde se merece. n