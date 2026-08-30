El expreso de Gorki habla sobre el último ruso del Sporting: "No corré como Cheryshev, pero tiene una calidad tremenda y regate"

«Tiene más calidad que yo, pero tiene menos velocidad. No nos parecemos tanto, tenemos un perfil distinto». Dmitri Cheryshev, el expreso de Gorki, pone desde el principio el foco en las diferencias de estilo entre él y Nikita Iosifov, dos futbolistas rusos unidos por el Sporting y por unas condiciones físicas que también comparten, aunque el exrojiblanco se sigue viendo como un jugador más veloz. «No corre tanto como Cheryshev», bromea el antiguo delantero rojiblanco, antes de explicar qué separa sus estilos. «Yo era de ir al espacio y de correr». Iosifov, en cambio, tiene más recursos con el balón. «Nikita tiene más calidad, tiene regate. Tiene una calidad tremenda él; yo era de jugar fácil e ir al espacio», explica Cheryshev en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA. Los dos son jugadores rápidos, pero el ruso considera que su velocidad era una de sus principales armas, mientras que su compatriota puede apoyarse mucho más en la técnica y en el regate para desequilibrar.

«Es un chico habilidoso, bastante rápido», añade Cheryshev al describir a Iosifov. Y vuelve a fijarse en su capacidad para resolver las acciones en distancias cortas: «Nikita en diez metros puede…». «Yo era de jugar fácil e ir al espacio», recuerda el exrojiblanco. «Nikita tiene más calidad, tiene regate». Una descripción que encaja con lo que el extremo está mostrando en este inicio de temporada y, especialmente, con la acción que protagonizó en el Heliodoro Rodríguez López, donde dejó una jugada individual de enorme nivel en la victoria del Sporting ante el Tenerife.

Cheryshev conoce bastante a su compatriota y no le sorprende que esté haciendo ruido en Gijón. «Tiene una calidad tremenda él», insiste. Iosifov se ha convertido en una de las grandes noticias de un Sporting que ha sumado siete puntos de nueve y que ha comenzado el campeonato en la parte alta. El ruso es ya uno de los grandes incentivos de El Molinón y una de las piezas que más ilusión están generando entre la afición después de haber dejado en Tenerife una de esas acciones que explican por qué se le espera como uno de los futbolistas diferenciales del equipo.

«Por supuesto que sigo con el Sporting. Veo todos los partidos». Cheryshev continúa muy pendiente del conjunto rojiblanco pese a encontrarse ahora lejos de Gijón. «Tengo alguna dificultad para verlo», reconoce. Pero la distancia no ha cambiado su sentimiento hacia el club. «Es el equipo de mi corazón. Mi familia vive en España. Está dentro de nuestros corazones».«Sé que están segundos y me gustaría que siguiesen siempre a este nivel de la temporada». Cheryshev celebra el comienzo del Sporting y confía en que el equipo pueda mantener durante el campeonato el nivel mostrado en estas primeras jornadas. El ruso sigue los partidos desde la distancia y continúa pendiente de un club que forma parte de su vida desde su etapa como futbolista.

Ahora su realidad profesional está muy lejos de Asturias. Cheryshev continúa su carrera como entrenador en Tayikistán, donde dirige al Ravshan Kulob, club de la máxima categoría del país. «Estaba entrenando en Tayikistán», explica el técnico ruso. Y cuando compara ese fútbol con el que conoció durante sus años en España, es contundente: «En España había nivel alto y hay mucha diferencia. Sobre todo tácticamente».

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«Tengo alguna dificultad para verlo», reconoce cuando habla de cómo sigue los partidos del Sporting desde Tayikistán. «Es el equipo de mi corazón. Mi familia vive en España. Está dentro de nuestros corazones». Desde allí también sigue el buen comienzo del conjunto rojiblanco. «Sé que están segundos y me gustaría que siguiesen siempre a este nivel de la temporada». Y también mantiene la mirada puesta en Mareo. Hace cinco o seis años que Cheryshev no visita Gijón, pero esta semana vio un vídeo de las instalaciones de la ciudad deportiva y se quedó sorprendido por la transformación. «Esta semana vi el vídeo de Mareo y me sorprendió muchísimo cómo han cambiado esas instalaciones». Su reacción fue inmediata: «¡Es una pasada cómo está Mareo!». La transformación de Mareo, impulsada por Orlegi Sports desde su llegada al Sporting, ha cambiado por completo los espacios de trabajo del primer equipo. «Cómo están las instalaciones, los campos de Mareo han mejorado muchísimo», destaca Cheryshev. Y añade: «Las instalaciones son solo para el primer equipo»