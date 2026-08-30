Andrés Ferrari recae de su lesión y la situación abre dos escenarios en el Sporting

Máxima precaución con Andrés Ferrari. El delantero uruguayo se ha resentido de la grave lesión que sufrió en el peroné cuando estaba a punto de reaparecer y volver a competir, una circunstancia que ha obligado al club a revisar de nuevo su situación médica y a extremar todas las precauciones con un futbolista que llevaba meses trabajando para regresar. La preocupación es máxima porque el contratiempo llega precisamente cuando Ferrari encaraba la fase final de su recuperación y su vuelta a los terrenos de juego parecía cada vez más cercana. A 48 horas del cierre del mercado, la situación obliga a replantear varios escenarios. El club, por el momento, no prevé incorporaciones.

El delantero se desplazó a Barcelona para ser valorado por especialistas de máximo nivel y conocer con precisión cuál es el estado actual de la lesión y cuál debe ser el siguiente paso. En estos momentos no se descarta ninguna posibilidad: se mantiene abierta la vía de continuar con un tratamiento conservador, pero también vuelve a estar sobre la mesa la opción de una nueva intervención quirúrgica si los especialistas consideran que es lo más conveniente para garantizar una recuperación completa. No hay todavía una decisión definitiva y el club quiere esperar a las conclusiones médicas antes de tomar una determinación. La situación es delicada y comprometida, pero el mensaje de la entidad con Ferrari es de respaldo absoluto.

El club está acompañando al delantero uruguayo en todo momento y está poniendo a su disposición todos los medios necesarios para encontrar la mejor solución, sin asumir riesgos ni precipitar su regreso. La prioridad es que el futbolista pueda superar definitivamente una lesión especialmente complicada y volver a competir cuando esté en las condiciones adecuadas, aunque este nuevo episodio obliga ahora a aparcar los plazos que se manejaban hasta hace muy poco. Ferrari había realizado un enorme trabajo durante los últimos meses y estaba a las puertas de regresar.

Su cesión desde el Sint-Truidense fue una operación a la que el club dio máxima prioridad, precisamente con la intención de facilitar al delantero un escenario adecuado para recuperar sensaciones, ritmo y confianza después de su lesión. Ahora mismo está lejos de volver a competir, pese a que su reaparición parecía inminente, y serán las nuevas valoraciones médicas las que determinen si puede continuar con el tratamiento o si finalmente debe pasar otra vez por quirófano. Este problema se suma además a las situaciones físicas de Gaspar Campos y Hugo Guillamón, lo que incrementa la preocupación del club en un momento especialmente sensible. Aun así, el caso de Ferrari requiere un tratamiento específico y mucha paciencia.

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El delantero uruguayo está respaldado por la entidad y acompañado durante todo el proceso, mientras los especialistas estudian todas las alternativas posibles. La decisión que se tome no buscará acelerar su vuelta, sino asegurar que cuando Andrés Ferrari vuelva a competir pueda hacerlo con las máximas garantías. Ahora toca esperar a las conclusiones médicas y afrontar este nuevo contratiempo con la máxima prudencia.