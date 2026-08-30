Niki, otro Cheryshev para el Sporting: las claves de un fichaje impulsado por Gerardo García

"Es una bomba", sostienen en el vestuario para poner en valor a Nikita Iosifov, un gamo imparable en el Heliodoro Rodríguez López. Iosifov no solo fue diferencial para desatascar el partido en Tenerife, con una acción de una calidad impresionante en el 0-1 tras un gol, una carrera impresionante para regalar el tanto a Sarco, después de haber protagonizado otra similar en el primer tiempo para servir a Rosas; en un gol anulado muy polémico, también dejó absortos a los seguidores isleños y a los periodistas que cubren la información del Tenerife. "Ese chico es imparable".

En el entorno del Sporting hay quien rebobina para recordar a Dimitri Cheryshev. Y en el club saben que tienen una joya y que, si continúa su progresión, apunta a ser uno de los jugadores más diferenciales de la categoría. Un extremo de los de antes. Un futbolista con unas condiciones de élite, que llevaron en su momento al Villarreal a firmarlo por cinco temporadas cuando tenía 20 años, tras seguirlo en el Lokomotiv, y que viene de romperla en Eslovenia: con Celje, 16 goles y 12 asistencias. De esos, 2 goles en Conference League y 2 más en fases previas europeas. Ruido en Europa.

Nikita, o Niki, como le conocen en Mareo, solo ha firmado por una temporada con el Sporting. Era la única opción de conseguir esta incorporación, tras ganar la carrera al Granada, que hizo un importante esfuerzo sobre la bocina, o al Leganés. Andrés Pardo, director deportivo del club pepinero, tenía su nombre en la mesa tras conocerle de primera mano de la cantera groguet. Ángel Martín González también lo tenía en su radar si no hubiese sido cesado en el Huesca.

Pero la comisión deportiva del Sporting alcanzó un acuerdo y consiguió cerrar el fichaje de un jugador cuyo techo apunta muy alto. En enero será jugador libre para negociar por cualquier club, aunque en el contrato con los rojblancos figura una segunda opcional. Este segundo año está condicionado a un ascenso a la máxima categoría. Su sueño sería jugar con el Sporting de Gijón en Primera División. Iosifov, que dejó atrás ofertas del extranjero más importantes para regresar a España y redimirse tras no conseguir hacerse un hueco con el Villarreal, era entonces muy joven…

A la cantera groguet irrumpió con 19 años, entrando ya en el filial en Segunda División. Iosifov ya demostró personalidad y sus ganas de triunfar en España en ese momento rechazando una oferta para renovar más importante del Lokomotiv. Tuvo buenas actuaciones. Pero le faltó tiempo de adaptación hasta salir cedido al Castellón y Mirandés.

Su fichaje fue una operación inducida por el ahora cesado Gerardo García, que siempre ha tenido predilección por los extremos verticales y que puso su nombre en la mesa al apreciar en este veloz extremo ruso, de 25 años e internacional sub-21, un perfil de jugador con unas condiciones muy difíciles de apreciar en el mercado: un jugador sumamente veloz, pero con tacto y finura. Chico tímido, muy noble, reservado, Niki se ha ganado al vestuario, donde ha caído de pie. También por su extraordinaria sencillez y capacidad de trabajo, capaz de correr con la misma energía hacia atrás para defender, incluso como carrilero, que para pisar área. Ahí, cerca de las zonas del gol, es donde crece este jugador, una esperanza ya para la Mareona.

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No solo fue aclamado por los aficionados rojblancos desplazados a Tenerife para respaldar al equipo en su primera salida esta temporada. También terminó recibiendo un aplauso unánime en redes sociales. Su control orientado, de primeras, para protagonizar una imparable arrancada dejando a dos defensas del conjunto chicharrero atrás, fue recogido en un vídeo por Movistar y compartido por el Sporting en su perfil. La acción, espectacular por su potencia, calidad técnica y decisivo final, asistiendo a Sarco en el gol de la victoria, hizo que el club rojiblanco comentara en su perfil la jugada: "Soy Niki, Nikita Iosifov", junto al dibujo de un cohete. El despegue está siendo más que prometedor en Gijón.