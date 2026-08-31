La apuesta de Orlegi Sports por el delantero del Sporting Juan Otero: de la mejora a la renovación automática

Orlegi Sports ha comenzado ya el blindaje de Juan Otero, uno de los grandes líderes del proyecto deportivo. Hace unas semanas, el grupo mexicano mejoró las condiciones del delantero colombiano después de su extraordinaria última temporada y ante el interés que despertó el delantero en el mercado de verano, con clubes del caladero internacional muy interesados en su contratación. El Sporting, en ese sentido, rechazó varias ofertas por el jugador que no trascendieron y decidió no negociar con los clubes interesados por un jugador que se considera intocable dentro de la planificación. "Otero no está en venta", repetían en Orlegi Sports a los clubes que han preguntado por el jugador. El atacante tuvo ofertas que le mejoraban mucho el salario que percibe en Gijón, que es muy importante para la categoría, más ahora tras la última actualización. Pero el Sporting decidió mover ficha para retener a una de las piezas fundamentales de su proyecto y desoyó todas esas ofertas. Otero acaba contrato en junio de 2027, Pero ojo: hay letra pequeña, porque su contrato contempla una cláusula de renovación automática en función de los partidos disputados. Está atado.

La situación contractual deja además abierta la puerta a que el vínculo pueda prolongarse todavía más. El Sporting y los agentes de Otero, Alinea, mantienen las comunicaciones abiertas y existe una relación sólida entre la agencia y la dirección de Orlegi Sports. Ese buen entendimiento hace que no se descarte que, más adelante, puedan entablarse negociaciones para ampliar el contrato por más temporadas. La mejora realizada hace unas semanas ya supone un reconocimiento a la importancia del jugador, pero el club podría plantearse dar un paso más si considera que las circunstancias son favorables. En ese sentido y dentro de las situaciones que están en estudio de jugadores que están próximos a acabar contrato, en Mareo hay también una buena valoración del central valenciano Pablo Vázquez, de 31 años, que ha comenzado la temporada rayando un nivel excelso. Por el momento, no se han comenzado las gestiones para tratar una renovación. Pero sí se valora su rendimiento y el liderazgo.

LíDER DEL PROYECTO.

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Otero, de 31 años, se ha convertido en una de las grandes banderas de Orlegi Sports en el Sporting de Gijón. El colombiano comienza ha formado parte de todo el ciclo de la organización: comienza su quinta temporada en Gijón convertido en uno de los capitanes y en uno de los principales líderes del vestuario. Su peso dentro del equipo ha ido creciendo con el paso de los años hasta convertirse en uno de los futbolistas más valorados por la afición. Y en el vestuario. En el equipo rojiblanco creen que el colombiano es uno de los mejores delanteros de la categoría, sino el mejor. Un "9" de mucho nivel para Segunda División. Ya no solamente por sus números, que son también muy importantes. También por sus condiciones físicas y todo lo que aporta cuando está en el campo. Su última temporada, en ese sentido, terminó de consolidar esa jerarquía, con unos registros que hablan por sí solos. Los 15 goles y 12 asistencias que firmó el pasado curso representan la mejor producción ofensiva de su carrera y provocaron que su cotización aumentase considerablemente. n