El equipo vuelve al trabajo y se entrenará mañana a puerta abierta en Mareo
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El Sporting vuelve esta tarde al trabajo tras la importante victoria sumada el pasado viernes en Tenerife. Los rojiblancos están citados para iniciar el entrenamiento a partir de las 17.30 horas. Será una sesión a puerta cerrada. Habrá que esperar a mañana para que el público pueda volver a ver al equipo de cercda. El entrenamiento de este martes, fijado para las 10.45 horas en las instalaciones rojiblancas, contará con acceso libre para los aficionados. El horario será el mismo, pero ya sin publico, para las sesiones de miércoles, jueves y viernes. El sábado espera el Girona, en El Molinón, a partir de las 16.15 horas.
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